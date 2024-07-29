Байлз уходила с арены прихрамывая и вернулась с забинтованной ногой. Главная звезда гимнастики может сняться с Олимпиады?

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Япония
4
2
1
2Австралия
4
2
0
29Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Янник Борель
Коки Кано
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Лорен Скраггс
Ли Кифер
Результаты
Плавание
100 м брасс. Мужчины. Финал
Николо Мартинеги
Ник Финк
Адам Пити
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Мохамед Эль-Сайед
Тибор Андрафаси
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Элеанор Харви
Элиза Волпи
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Женщины. Финал
Тори Хаски
Гретхен Уолш
Чжан Юйфэй
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Томоюки Мацушита
Карсон Фостер
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Диера Келдиерова
Дистрия Красники
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Амандин Бушар
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ларисса Пимента
Одетт Джуффрида
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Клаудия Зволинска
Кимберли Вудс
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Виллиан Лима
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Страхинья Бунчич
Гусман Кыргызбаев
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Валид Хяр
Денис Виеру
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Китай
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Женщины. Финал
Коко Йошизава
Лиз Акама
Райсса Леал
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Нидерланды
Мексика
Результаты
Велоспорт - Маунтинбайк
Кросс-кантри. Женщины. Финал
Паулин Ферран Прево
Хэйли Баттэн
Йенни Риссведс
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Женщины. Финал
О Йе Джин
Ким Йе Джи
Ману Бхакер
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Ю Се
Федерико Мальдини
Паоло Монна
Результаты
Расписание событий
Серфинг. Женщины
00:12скороЖенщины. Второй раунд
Серфинг. Мужчины
00:48скороМужчины. Второй раунд
Серфинг. Мужчины
01:24скороМужчины. Второй раунд
Серфинг. Мужчины
02:00скороМужчины. Второй раунд
Серфинг. Мужчины
02:36скороМужчины. Второй раунд
Серфинг. Мужчины
03:12скороМужчины. Второй раунд
Серфинг. Мужчины
03:48скороМужчины. Второй раунд
Серфинг. Мужчины
04:24скороМужчины. Второй раунд
Серфинг. Мужчины
05:00скороМужчины. Второй раунд
Стрельба. Мужчины
10:00скороТрап. Мужчины. Квалификация
Волейбол. Женщины. Групповой этап
10:00скороТурцияНидерланды
Гандбол. Мужчины. Группа A
10:00скороЯпонияГермания
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа A
10:00скороСамуэле Коттафава / Паоло НиколаиМарк Николаидис / Изак Карачер
Стрельба. Микст
10:15скороПневматический пистолет, 10 м. Микст. Квалификация
Стрельба. Женщины
10:30скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Гребля академическая. Мужчины
10:30скороОдиночка. Мужчины. Полуфиналы E/F
Гребля академическая. Женщины
10:54скороОдиночка. Женщины. Полуфиналы E/F
Дзюдо. Женщины
11:00скороЖенщины. до 57 кг. 1/32 финала
Дзюдо. Мужчины
11:00скороМужчины. до 73 кг. 1/32 финала
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа F
11:00скороСтефан Бурманс / Йорик де ГротПабло Эррера / Адриан Гавира
00:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Байлз уходила с арены прихрамывая и вернулась с забинтованной ногой. Главная звезда гимнастики может сняться с Олимпиады?

У Симоны снова проблемы.

Наверх
Байлз уходила с арены прихрамывая и вернулась с забинтованной ногой. Главная звезда гимнастики может сняться с Олимпиады? | Источник: Reuters

Одним из самых запоминающихся сюжетов Олимпиады-2020 стал эмоциональный срыв Симоны Байлз в разгар командных соревнований. Живая легенда спортивной гимнастики снялась из-за проблем с «ментальным здоровьем», чем вызвала большую дискуссию о допустимости подобного поведения в спорте.

Игры в Токио должны были стать бенефисом Байлз, однако уехала с них четырехкратная олимпийская чемпионка только с бронзой на бревне и командным серебром, причем шансов на победу сборную США она сама и лишила. Олимпиада в Париже должна была вернуть репутацию Симоне, однако начало вновь тревожное — американка несколько раз общалась с врачами и вернулась на помост с перебинтованной ногой.

Симона уходила с помоста из-за проблем с коленом и вернулась с бинтом на левой ноге

Сегодня для Байлз был тяжелый день. С одной стороны, она вновь показала миру, что лучшая на планете. Уверенная победа в квалификации и место в финале как командных соревнований, так и личного многоборья и отдельных видов. С другой — тревогу вызывает ее состояние здоровья.

Как пишет New York Post, американка покидала площадку прихрамывая. Судя по всему, гимнастка получила травму икроножной мышцы во время разминки перед вольными выступлениями. Между выступлениями на разных снарядах она уходила с площадки на некоторое время для консультаций с врачом сборной США Марсией Фостин. После возвращения на помост она не сразу вернулась к разминке, а некоторое время просидела на скамейке молча, наблюдая за своими партнерами по команде. Согласно информации ESPN, спортсменка испытывала болезненные ощущения и дискомфорт в левой ноге.

Эти подозрения подтверждаются и объективными фактами — вернулась на площадку Симона с перебинтованной ногой. На самом выступлении, к слову, это никак не сказалось. В момент, когда заиграла песня Тейлор Свифт Ready for It, Байлз словно забыла о недомогании и с блеском показала свою программу, причем самую сложную в мире.

Оценка 14,600 — самая высокая среди всех участниц соревнований — подтвердила притязания на золотые медали. А вот уже после ее завершения американка очень аккуратно поднялась с пола и присела на край помоста, будто вновь почувствовав боль в суставах. Ее в этот момент приобняла тренер Лоран Ланди, так что разглядеть, что конкретно происходило с Симоной, было невозможно. И все же в трансляцию попал небольшой фрагмент разговора, в котором Байлз жаловалась Ланди на нюансы с коленом.

За выступлением Байлз следили звезды поп-культуры первой величины

Непросто прошла и квалификация в соревнованиях в опорном прыжке. Симона набрала 15,300 балла — самый высокий результат текущего сезона, однако скрывать недомогание было все сложнее. А ведь именно после опорного прыжка Байлз снялась четыре года назад во время Олимпиады в Токио. На тот момент 24-летняя спортсменка была переведена в запас прямо по ходу командных соревнований.

Официально — из-за травмы, однако, как впоследствии оказалось, речь шла о проблемах с «ментальным здоровьем». Сама же Симона дерзко описала ту ситуацию словами о «повреждении собственной гордости». «Мне нужно было немного подумать. Девочки из нашей команды очень хорошо выступали, мне не хотелось рисковать медалью команды из-за того, чтобы просто принять участие в этом и потешить свое самолюбие. Теперь я больше не доверяю себе так сильно», — объясняла она затем свой демарш.

Без своего лидера американки не смогли ничего противопоставить сборной России и впервые с 2008 года уступили командное золото у девушек. Байлз вернулась ближе к концу тех Игр и смогла хоть как-то скрасить безрадостную картину бронзой в соревнованиях на бревне.

В Париж она приехала для того, чтобы заставить забыть о провальной для себя японской Олимпиаде и стать самой титулованной гимнасткой в истории. Ажиотаж вокруг Симоны сравним разве что с новой версией дрим-тим в баскетболе, однако такие звезды, как Том Круз, Снуп Догг, Ариана Гранде, Джессика Честейн, Джон Ледженд и Анна Винтур, воскресным днем выбрали именно соревнования по спортивной гимнастике, а не поездку в Лилль на матч Леброна Джеймса и Стефена Карри.

Возможное снятие Симоны ударит если не по перспективам всей сборной США, то как минимум по медийной составляющей звездно-полосатой команды. Она — лицо всей делегации, поэтому и ответственность на ней лежит особая. Впрочем, и сама Байлз наверняка понимает, что ей нужно рвать и метать на этой Олимпиаде. Ведь можно сколько угодно выигрывать наград на чемпионатах мира, но реальное величие завоевывается на Олимпийских играх. А с ними после блистательного выступления в Рио-де-Жанейро у американки пока не складывается. Ждем продолжения: командный финал состоится во вторник, а финал женского многоборья — в четверг.

Рустам Имамов

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Медведев и Сафиуллин покинули парный турнир на Олимпиаде-2024
«Краснодар» не сумел обыграть «Динамо» из Махачкалы в РПЛ
Котов проиграл Вавринке в первом круге Олимпиады-2024
«Оренбург» и «Ахмат» сыграли вничью в РПЛ
Все фотогалереи
ВидеоФото
41Церемония открытия Олимпиады
20Олимпиада началась со скандала: матч Аргентины и Марокко прервали на два часа
16Все россияне, которых мы увидим на Олимпиаде в Париже
Главные темы
Неожиданный герой дня на Олимпиаде — мужчина в пестрых плавках
Сафиуллин вслед за Медведевым и Шнайдер — во 2-м круге
Главная звезда гимнастики может сняться с Олимпиады?
Робот Дюрант и неостановимый Леброн! США «вынесли» Сербию на ОИ
Неожиданным результатом завершился матч казахстанского теннисиста на Олимпиаде
Гауфф вышла во второй круг на Олимпиаде-2024, разгромив Томлянович
Дзюдоистка из Узбекистана сенсационно выбила 4-кратную чемпионку мира и выиграла золото Олимпиады в Париже
Надаль — о матче с Джоковичем: «Мы в разном положении — он продолжает конкурировать, а я не играл 2 года»
Золото Сметова, или сколько казахстанцы заработали на старте Олимпиады-2024
Француз Маршан — король олимпийского бассейна! Ещё и рекорд у Фелпса отобрал!
Последняя Олимпиада? Кыргызбаев сделал заявление после медали в Париже-2024
Вайцеховская — об открытии Игр: Чтобы МОК извинился перед миром за свое главное шоу — это полный зашквар
Сборная США уверенно победила команду Сербии в матче 1-го тура Олимпиады-2024
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
14-летняя японка стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу
Павел Котов разгромно проиграл Стэну Вавринке на старте Олимпийских игр в Париже
Мирра Андреева обратилась к российским болельщикам после поражения на ОИ
Роман Сафиуллин без проблем вышел во второй круг на ОИ-2024, обыграв Алехандро Табило
Французская велогонщица потеряла сознание после жуткого падения на Олимпиаде: видео
Дальше без Мирры. Андреева не справилась с Линетт на Олимпиаде
Российских журналистов убирают с Олимпиады, уже допустив на нее. Дичь от французских властей
Надаль сыграет с Джоковичем во втором круге Олимпийских игр
Елена Остапенко не смогла выйти во второй круг Олимпиады-2024
Томми Пол вышел во второй круг ОИ-2024, где может встретиться с Александром Шевченко
Стефанос Циципас вышел во второй круг на Олимпийских играх в Париже
МОК выступил с заявлением по поводу церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже
Мирра Андреева не смогла выйти во второй круг олимпийского теннисного турнира
Стало известно, какие травмы получила французская велогонщица после падения на ОИ
«Мы больше не являемся сюрпризом». Тренер Южного Судана — о дебюте на ОИ-2024
«Он словно создан на компьютере». Вембаньяма продолжает удивлять — теперь на ОИ
Велогонщица принесла Франции первое личное золото на домашней Олимпиаде
Казахстан в восторге от первого золота Олимпиады. Дзюдоиста Сметова поздравил сам президент Токаев
Беньямин Хассан принёс Ливану первую в истории победу в теннисе на Олимпиаде
Волейболистки сборной Польши обыграли Японию на старте Олимпиады
Вот она — главная героиня Олимпиады? Симона Байлз вновь готова собрать золото
Медведев узнал соперника по второму кругу турнира на Олимпиаде
Стало известно, кто организовал диверсию на Олимпиаде в Париже
Александрова вылетела с Олимпиады в Париже в первом же раунде
Украинская теннисистка Элина Свитолина с разгромной победы начала Олимпиаду в Париже
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Олень упал в воду канала во время турнира по конному спорту на Олимпиаде
Симона Байлз отобралась в финал многоборья на ОИ-2024. В квалификации её беспокоила боль
Во Франции возмутились из-за очередного провала на Олимпиаде
Диана Шнайдер пробилась во второй круг Олимпиады в Париже
Британский теннисист Кэмерон Норри снялся с Олимпиады в Париже
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь