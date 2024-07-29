Маррей и Эванс отыгрались с 5 матчболов и одержали победу на старте парного турнира Олимпиады | Источник:

Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась победой британцев в двух сетах со счетом 2:6, 7:6 (7:5), 11:9.

Отметим, что в решающем тай-брейке британцы смогли отыграть отставание в 5 очков, при чем все они были матчболами (4:9). Свой же единственный матчбол Маррей и Эванс реализовали с первой попытки.