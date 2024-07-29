Медведев сделал резкое заявление об Олимпиаде во Франции | Источник: © РИА Новости

В пятницу в столице Франции на открытии Олимпиады показали пародию на христианский сюжет «Тайная вечеря», где апостолов Христа изображали трансвеститы.

«Полный позор. Сравните это с блестящими Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году и чемпионатом мира по футболу 2018 года, проведенными в России. Хватит смотреть это уродливое фрик-шоу», — написал Медведев.

В воскресенье Международный олимпийский комитет (МОК) в официальном заявлении принес извинения из-за «определенных моментов» на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

Ранее в тот же день директор по коммуникациям оргкомитета Олимпиады в Париже Энн Дескам принесла извинения людям, чьи чувства могли задеть некоторые сцены из церемонии открытия, в частности пародия на «Тайную вечерю».