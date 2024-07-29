Неожиданным результатом завершился матч казахстанского теннисиста на Олимпиаде

Источник: Владислав Семенов

В своем первом матче на турнире Шевченко встретился с чехом Якубом Меншиком (81-е место) и уступил ему в двух сетах — 3:6, 4:6. Таким образом, Александр завершил выступление на Олимпиаде в одиночном разряде.

Напомним, вчера также проиграл лучший теннисист Казахстана, Александр Бублик (25-е место): он потерпел поражение от американца Тейлора Фрица (11-е место) со счетом 4:6, 4:6.