Женская сборная Австралии отыгралась с 2:5 за полчаса и победила Замбию на Олимпиаде
В матче группового этапа женского олимпийского футбольного турнира сборная Австралии совершила впечатляющий камбек против команды Замбии.
В матче группового этапа женского олимпийского футбольного турнира сборная Австралии совершила впечатляющий камбек против команды Замбии.
К 56-й минуте встречи, проходившей на стадионе в Ницце, австралийские футболистки проигрывали со счетом 2:5. У Замбии автором хет-трика в первом тайме стала Барбра Банда.
В оставшиеся полчаса Австралия сумела перевернуть ходы игры и совершить самый крупный камбэк в истории женского футбольного турнира на Олимпиаде.
К 77-й минуте счет стал 5:5, а в компенсированное время Мишель Хейман забила победный мяч.