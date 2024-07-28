Француз Маршан — король олимпийского бассейна! Ещё и рекорд у Фелпса отобрал!

Плавание на Олимпиаде-2024, француз Леон Маршан отобрал рекорд у Майкла Фелпса, результаты 400 м комплексом | Источник: Getty Images

Гениальный французский пловец Леон Маршан отобрал у великого Майкла Фелпса ещё один рекорд. В прошлом году на чемпионате мира в Фукуоке он побил мировой рекорд американца, а в Париже при своих болельщиках, которые раскачивали трибуны бассейна своими овациями, — ещё и олимпийский.

От Маршана в Париже ждали рекорда. Как и год назад. Тогда 21-летний парень на сложнейшей дистанции 400 м комплексным плаванием торпедировал результат Фелпса, который продержался 15 лет. Фелпс в Пекине-2008 проплыл за 4.03,84, и к этому времени никто даже приблизиться не мог. Пока на плавательном небосклоне не появился Маршан.

Три года назад в Токио Леон был неконкурентоспособным в борьбе за медали. А затем стал тренироваться в Аризоне у Боба Боумана. Того самого тренера, который открыл для мирового плавания Майкла Фелпса, под руководством которого американец побил множество рекордов и завоевал 23 олимпийских медали.

И Маршан резко прибавил. Уже на ЧМ-2022 он громко заявил о себе, а на ЧМ-2023 побил невероятный рекорд Фелпса. Под комментарии самого Майкла француз проплыл за 4.02,50 — это какой-то невероятный, запредельный результат. Кажется, что за гранью возможного.

Естественно, на домашней Олимпиаде Маршан был настроен побить свой же рекорд. Как его гнали вперёд трибуны — это было что-то невероятное. Маршан плыл не против соперников, а против своего времени. Он был очень близок к тому, чтобы превзойти рекордное достижение, но всё же самому себе Леон проиграл. Но при этом он вновь выплыл из 4.03,00, остановив секундомер на отсечке 4.02,95.

Если бы не прошлогодняя Фукуока, это был бы мировой рекорд. Но в итоге Маршан побил рекорд олимпийский, который принадлежал Фелпсу. На церемонии награждения короля плавания наградил король биатлона Мартен Фуркад. Впереди у Маршана ещё несколько личных дистанций и эстафеты. И в той форме, в которой он подошёл к Олимпиаде-2024, Леон вполне способен стать главным мультимедалистом Игр.