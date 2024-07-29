«Он вселяет страх в соперников». Кевин Дюрант — о Леброне Джеймсе

«Я так рад, что он вернулся в сборную. Нам не хватало его на последних двух Олимпиадах. Он вселяет страх в соперников. Думаю, это имеет большое значение, это психология игры. Леброн просто безумен, он делает правильные ходы и в атаке, и в защите. Он просто безумен, и я рад, что он снова в нашей команде», — приводит слова Дюранта Basketnews.