Итальянец Мартиненги выиграл золото на дистанции 100 м брассом на Олимпиаде-2024
Итальянский пловец Николо Мартиненги стал олимпийским чемпионом на дистанции 100 м брассом на Играх-2024 в Париже.
Итальянский пловец Николо Мартиненги стал олимпийским чемпионом на дистанции 100 м брассом на Играх-2024 в Париже.
Он показал время 59,03 секунды. 24-летний спортсмен впервые стал олимпийским чемпионом.
Серебро завоевали американец Ник Финк и британец Адам Пити, завершив заплыв с одинаковым временем — 59,05.