«Громче, глупее и вульгарнее»: как Париж провалил начало Игр-2024

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Япония
4
2
1
2Австралия
4
2
0
29Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Янник Борель
Коки Кано
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Лорен Скраггс
Ли Кифер
Результаты
Плавание
100 м брасс. Мужчины. Финал
Николо Мартинеги
Ник Финк
Адам Пити
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Мохамед Эль-Сайед
Тибор Андрафаси
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Элеанор Харви
Элиза Волпи
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Женщины. Финал
Тори Хаски
Гретхен Уолш
Чжан Юйфэй
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Томоюки Мацушита
Карсон Фостер
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Диера Келдиерова
Дистрия Красники
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Амандин Бушар
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ларисса Пимента
Одетт Джуффрида
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Клаудия Зволинска
Кимберли Вудс
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Виллиан Лима
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Страхинья Бунчич
Гусман Кыргызбаев
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Валид Хяр
Денис Виеру
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Китай
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Женщины. Финал
Коко Йошизава
Лиз Акама
Райсса Леал
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Нидерланды
Мексика
Результаты
Велоспорт - Маунтинбайк
Кросс-кантри. Женщины. Финал
Паулин Ферран Прево
Хэйли Баттэн
Йенни Риссведс
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Женщины. Финал
О Йе Джин
Ким Йе Джи
Ману Бхакер
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Ю Се
Федерико Мальдини
Паоло Монна
Результаты
Расписание событий
Серфинг. Мужчины
02:36скороМужчины. Второй раунд
Серфинг. Мужчины
03:12скороМужчины. Второй раунд
Серфинг. Мужчины
03:48скороМужчины. Второй раунд
Серфинг. Мужчины
04:24скороМужчины. Второй раунд
Серфинг. Мужчины
05:00скороМужчины. Второй раунд
Стрельба. Мужчины
10:00скороТрап. Мужчины. Квалификация
Волейбол. Женщины. Групповой этап
10:00скороТурцияНидерланды
Гандбол. Мужчины. Группа A
10:00скороЯпонияГермания
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа A
10:00скороСамуэле Коттафава / Паоло НиколаиМарк Николаидис / Изак Карачер
Стрельба. Микст
10:15скороПневматический пистолет, 10 м. Микст. Квалификация
Стрельба. Женщины
10:30скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Гребля академическая. Мужчины
10:30скороОдиночка. Мужчины. Полуфиналы E/F
Гребля академическая. Женщины
10:54скороОдиночка. Женщины. Полуфиналы E/F
Дзюдо. Женщины
11:00скороЖенщины. до 57 кг. 1/32 финала
Дзюдо. Мужчины
11:00скороМужчины. до 73 кг. 1/32 финала
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа F
11:00скороСтефан Бурманс / Йорик де ГротПабло Эррера / Адриан Гавира
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
11:00скороИрландияАвстралия
Гребля академическая. Мужчины
11:20скороДвойка распашная. Мужчины. Утешительные заезды
Дзюдо. Женщины
11:28скороЖенщины. до 57 кг. 1/16 финала
Дзюдо. Мужчины
11:28скороМужчины. до 73 кг. 1/16 финала
02:56 (мск), источник: Известия

«Громче, глупее и вульгарнее»: как Париж провалил начало Игр-2024

Оскорбительное шоу на церемонии открытия, грабежи и загрязненная Сена.

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«Громче, глупее и вульгарнее»: как Париж провалил начало Игр-2024 | Источник: Reuters

Игры в Париже с самого начала сделали заявку на худшие в истории олимпийского движения. Грандиозным скандалом обернулась церемония открытия Олимпиады-2024 — прежде всего из-за травести-пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Мнение миллионов недовольных выразил немецко-финский IT-бизнесмен Ким Дотком, написавший в соцсетях: «Церемония открытия Игр ощущалась как церемония закрытия человечества». Преследуют Олимпиаду и другие скандалы — полиция не в состоянии оградить спортсменов от преступности, а соревнования на Сене под угрозой срыва из-за слишком грязной воды, хотя на ее очистку власти потратили €1,4 млрд. Главные скандалы первых дней Олимпиады и реакция на них — в материале «Известий».

Неуместное шоу

Трансвеститы и представители сексуальных меньшинств, пародирующие «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, 12 апостолов в откровенных нарядах с ярким макияжем, из-за которого сложно определить реальный пол актеров, блюдо в виде мужчины, выкрашенного в синий цвет, как будто он только что снимался в «Смурфиках» и забыл смыть с себя грим, королева Мария Антуанетта с отрубленной головой… Организаторы церемонии открытия Олимпийских игр сумели своим творчеством оскорбить сотни миллионов христиан, да и просто людей с хорошим вкусом.

Жесткая реакция из разных стран и от совершенно разных людей не заставила себя ждать. Некоторые сравнили это представление с выступлением клоунов на церемонии вручения Нобелевской премии, настолько абсурдным и неуместным оно казалось.

«Это было крайне неуважительно по отношению к христианам», — написал американский миллиардер Илон Маск.

«Мужчины в париках на авансцене и в сердце Олимпийских игр. Никто больше не скажет мне, что это сообщество “угнетено” или “маргинализировано”, — возмущается гей-пропагандой на церемонии американская пловчиха Райли Гейнс.

Как отмечает греческое издание Pronews.gr, «присутствие на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года трансвеститов, которые выдавали себя за Иисуса Христа и его учеников, свидетельствует о полном крахе цивилизации, превращении праздника олимпизма и его идеалов в парад извращенцев».

Левые и активисты ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) напротив — восхищаются скандальными образами и заявляют, что «гнев консерваторов свидетельствует о том, что вечеринка удалась».

«Церемония открытия Игр вместо красивого шоу стала, скажем прямо, идеологической демонстрацией, стала пощечиной всем спортсменам, болельщикам, а также всей нашей европейской цивилизации, — заявил в своем видеообращении на платформе Х экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий. — Происходившее на церемонии открытия ОИ противоречит христианской и греческой культурам. Это не зависит от того, является ли кто-то христианином или нет. Это больное кривое зеркало, противоречащее… фундаментам нашей европейской культуры. Игры должны быть пространством здорового спортивного соревнования, включающей все народы, ибо лозунг Олимпийских игр “Быстрее, выше, сильнее”, а не “Громче, глупее и вульгарнее”. Мы не хотим таких Игр».

Церемония открытия Олимпиады
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Отреагировали на происходившее в Париже и российские политики и спортсмены.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями» назвала церемонию сплошной провокацией, в ходе которой серьезно оскорбили христиан. По ее мнению, причиной этому может быть некая «душевная болезнь», которую сейчас переживает западный либерализм.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о том, что во время церемонии «имели место совершенно отвратительные моменты». Он подчеркнул, что эти моменты противоречат российскому законодательству, поэтому хорошо, что мероприятие не транслировали в РФ.

«Парижские Игры — это позор и темное пятно на олимпийском движении», — написал в социальной сети X действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев. В том же духе высказались десятки других спортсменов и функционеров.

Вице-премьер Сербии Александар Вулин обратился к соотечественникам с призывом определиться, принадлежат ли они к цивилизации, демонстрируемой на Олимпийских играх в Париже или на Играх БРИКС-2024 в Казани.

«Если одно событие должно объяснить разницу и причину столкновения цивилизации нового Запада и цивилизации нового Востока, то это открытие Олимпийских игр в Париже и открытие Игр БРИКС в Казани, — приводит слова Вулина его пресс-служба. — В Париже Мария-Антуанетта поет, держа в руках свою окровавленную отсеченную голову. “Золотой телец” является тем, кто ему поклоняется, а больной человек, который всё это поставил, “Тайную вечерю” представляет как сцену из порнофильма. В Казани спортсмены под своими национальными флагами, народные игры без сатанинских символов, не было отрубленных голов, не было больных видений. Сербы, какой цивилизации вы принадлежите?».

Яростным критиком церемонии выступила депутат Европарламента Марион Марешаль, племянница лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Трудно оценить редкие удачные сцены между обезглавленный Марией Антуанеттой, целующейся парой, трансвеститами, унижением республиканской гвардии на подтанцовке у Накамуры, общим уродством костюмов и хореографии, — написала в соцсетях политик, пожалевшая, что смотрела шоу вместе со своими детьми. — Мы отчаянно стремимся прославить ценности спорта и красоту Франции посреди такой топорной пропаганды woke-культуры. Это говорила не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию».

Организаторы церемонии ответили на эту волну возмущения дежурными извинениями. «Если мы кого-то обидели, то приносим извинения», — сказала журналистам на брифинге директор оргкомитета по коммуникациям Анн Дешам. По ее словам, оргкомитет не собирался продемонстрировать неуважение к социальным группам, а пытался «отпраздновать разнообразие общества».

Жест алжирцев

Не обошлось на церемонии открытия Олимпиады и без политических жестов. Так, алжирская делегация бросила в Сену розы в память о жертвах демонстрации в поддержку независимости страны, состоявшейся в Париже 17 октября 1961 года. Напомним, что тогда арабское государство еще было колонией Франции. То мероприятие закончилось настоящей трагедией. По оценкам историков, полиция города во главе с Морисом Папоном убила от 70 до 200 человек. А тела демонстрантов сбросили в Сену. Еще около 12 тыс. человек арестовали. События 17 октября теперь вспоминают как «Парижскую резню».

В 2021 году Эммануэль Макрон стал первым президентом Франции, осудившим разгон демонстрации. Он назвал события 1961 года «преступлением, которое нельзя простить». «Этот жест — дань памяти. Да здравствует Алжир», — сказал член алжирской делегации в видеоролике, опубликованном в социальных сетях.

Корею перепутали с КНДР

Ошибок на таких масштабных мероприятиях, безусловно, избежать непросто. Но если Сочи-2014 до сих пор вспоминают с улыбкой из-за нераскрывшегося олимпийского кольца, то о Франции этого не скажешь.

Настоящий скандал произошел из-за неверного представления Республики Корея. Когда делегация спортсменов проплывала по Сене, ее сначала на французском, а потом и на английском языках назвали КНДР. При этом лодку со спортсменами из Северной Кореи представили правильно.

Министерство спорта Южной Кореи сразу же отреагировало на оговорку комментаторов и сообщило, что планирует подать «серьезную жалобу на правительственном уровне», а также выразило «сожаление» по поводу этой ошибки. В заявлении также отмечено, что второй заместитель министра спорта страны Чан Ми Ран, олимпийский чемпион — 2008 по тяжелой атлетике, уже потребовал встречи с президентом МОК Томасом Бахом.

В Международном олимпийском комитете пока на оплошность комментаторов ответили лишь публикацией в социальных сетях. «Мы приносим глубокие извинения за ошибку, которая произошла при представлении южнокорейской команды во время трансляции церемонии открытия», — говорится в сообщении МОК в официальном аккаунте X.

Еще один казус: олимпийский флаг чуть не подняли в перевернутом виде. На фотографиях и видео очевидно, что изначально на верхней части оказались два кольца, а в нижней — три. При этом надо отметить, что полотно сразу же спустили и перевернули. Но ошибку успели запечатлеть фотографы и блогеры в соцсетях.

В Сене не поплаваешь

Просчеты организаторов сказываются уже и на проведении соревнований. Так, критической стоит признать ситуацию вокруг чистоты реки Сены, в которой должны пройти соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде. Причем эта проблема обсуждалась задолго до начала Олимпиады. К старту Игр качество воды объявили удовлетворительным, однако после серии сильных дождей река вновь загрязнена городскими стоками, уровень загрязнения воды кишечной палочкой и энтерококком оказался выше безопасных норм.

В ночь с субботы на воскресенье оргкомитет Олимпийских игр и Международная федерация триатлона совместно с местными властями приняли решение отменить тренировочную сессию в Сене.

«Приоритетом является здоровье спортсменов. Проведенные в Сене тесты показали, что качество воды, по мнению Международной федерации триатлона, не дает достаточных гарантий для проведения плавательной части тренировки», — говорится в заявлении организаторов.

Соревнования триатлонистов в Сене должны пройти 30—31 июля и 5 августа, старты по плаванию на открытой воде намечены в Сене на 8—9 августа. Организаторы сообщили, что шанс проведения плавательной части триатлона в реке высокий. Прогноз погоды на ближайшие двое суток позволит воде очиститься. «У нас действительно хорошие шансы провести полный триатлон», — поделился ожиданиями менеджер американской сборной по триатлону Скотт Шницспан.

Если показатели чистоты воды не придут в норму к назначенным датам, соревнования могут отложить или перенести в другое место. Наиболее вероятной заменой считается участок реки Марны, протекающий у города Вэр-сюр-Марн к востоку от Парижа.

Из-за стремительного загрязнения фекальными сбросами купание в Сене запретили еще в 1923 году. Однако в последние семь лет на очистку реки потратили €1,4 млрд. В рамках программы модернизировали очистные сооружения, подключили пришвартованные у берегов баржи к канализационной системе, взяли под контроль сбор пластиковых отходов, построили резервуар для сбора дождевой и сточной воды возле станции Аустерлиц.

Сильные дожди, прошедшие в первые дни Олимпиады, помешали не только турниру по триатлону. Соревнования по пляжному волейболу прошли под сильным дождем, турнир по мужскому скейтбордингу перенесен на два дня, как и некоторые теннисные матчи.

«Два дня шли дожди. Я на корт сегодня вышел только второй раз, потому что дожди целыми днями, — рассказал теннисист Александр Бублик. — Организаторам всё равно. Мы не разминались, нам сказали, что дают нам восемь минут для разминки, а дальше идите играйте».

Волна ограблений

Еще одной проблемой, от которой страдают участники Олимпиады и ее гости, стала преступность. Легенда футбольной сборной Бразилии и экс-тренер ЦСКА Зико приехал в Париж в составе делегации своей страны. И почти сразу подвергся нападению грабителей. Он заказал такси, загрузил чемодан в багажник и сел в салон. В этот момент один из злоумышленников подбежал к автомобилю и начал кричать на водителя, отвлекая внимание. Сообщник в это время вскрыл багажник и ушел с вещами бразильца. Ущерб составил $540 тыс.: в сумке находились бриллианты, часы Rolex, колье и наличка.

Это уже не первый подобный инцидент в Париже. До Зико ограбили аргентинского футболиста Тьяго Альмаду — во время тренировки похитили часы и кольца общей стоимостью около €50 тыс.

Также в пятницу, 26 июля, была ограблена сборная Австралии по велоспорту. Ночью преступники вскрыли фургон, видимо, надеясь, что внутри велосипеды — профессиональные стоят огромных денег. Но нашли только экипировку и скрылись, разбросав то, что невозможно продать.

А последней именитой пострадавшей стала невестка эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. В поезде по пути из Ниццы в Париж, куда она направлялась, как раз чтобы посмотреть соревнования, у нее украли личный багаж, в котором было 11 сумок Hermès, сообщила 28 июля Le Parisien.

Дмитрий Гарин

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Центр спортивного скалолазания
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