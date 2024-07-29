Американцы опять не смогли возглавить медальный зачёт Олимпиады. У них мало золота! | Источник: Getty Images

Во второй день Олимпийских игр — 2024 в Париже было разыграно 13 комплектов наград. К сожалению, за перестановками в неофициальном медальном зачёте российские болельщики вынуждены наблюдать со стороны, однако в главной битве Олимпиады творится немало интересного!

Забавно, но лидирует по-прежнему сборная Австралии! Каноистка Джессика Фокс завоевала для своей страны четвертое золото. И представители страны кенгуру с показателями 4 — 2 — 0 удержались на первой строчке.

Сместить Австралию могли бы сразу четыре страны: США, Франция, Япония и Южная Корея. Но нужно было иметь хотя бы на одно золото больше.

Интересно, что у всех четырёх стран в копилке есть по 3 золота, как минимум по два серебра и как минимум по одной бронзе. То есть любая победа выводит сборную на первое место (если Австралия не оторвётся раньше).

По общему количеству наград США вне конкуренции — 12 штук (3 — 6 — 3). Пожалуй, золота маловато, но американцы, конечно, его ещё доберут.

А французы пока, кажется, наоборот медальный план перевыполняют: если победа пловца Маршана была предсказуемой, то успех велогонщицы Ферран-Прево — это сюрприз. Но хозяевам Игр всегда достаётся больше обычного.

Любопытно, что на шестое место пока откатился Китай. У Поднебесной тоже три золота, но всего одно серебро. Догонят ли китайцы конкурентов? Однозначно. Догонят, обгонят и даже с американцами зарубятся!