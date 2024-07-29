Таджикский дзюдоист на ОИ не пожал руку сопернику из Израиля и выкрикнул «Аллах Акбар» — вскоре он вывихнул плечо
Таджикский дзюдоист Нурали Эмомали не смог пройти дальше четвертьфинала Олимпийских игр в весовой категории до 66 кг из-за травмы.
Таджикский дзюдоист Нурали Эмомали не смог пройти дальше четвертьфинала Олимпийских игр в весовой категории до 66 кг из-за травмы.
Эмомали вывихнул плечо в схватке против японца Хифуми Абэ, который впоследствии завоевал золото Парижа-2024.
Приметным этот факт стал тем, что в своем предыдущем поединке Эмомали победил израильтянина Баруха Шмайлова, но отказался пожимать ему руку и выкрикнул «Аллах Акбар».
Шмайлов столкнулся с таким поведением и в предыдущем раунде в Париже — Абдеррахман Бушит из Марокко после поражения также отказался пожимать руку сопернику.