Таджикский дзюдоист на ОИ не пожал руку сопернику из Израиля и выкрикнул «Аллах Акбар» — вскоре он вывихнул плечо | Источник: Getty Images

Эмомали вывихнул плечо в схватке против японца Хифуми Абэ, который впоследствии завоевал золото Парижа-2024.

Приметным этот факт стал тем, что в своем предыдущем поединке Эмомали победил израильтянина Баруха Шмайлова, но отказался пожимать ему руку и выкрикнул «Аллах Акбар».