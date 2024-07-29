Жена потерявшего кольцо легкоатлета отреагировала на его извинения: фото очаровательной Кьяры

Легкоатлет извинился перед своей супругой Кьярой Бонтемпи Тамбери: «Я думаю, что за вчерашним проступком может быть огромная поэтическая сторона, и если ты захочешь, мы также бросим твое кольцо в эту реку, чтобы они навсегда остались вместе, и у нас будет дополнительное оправдание, как ты всегда просила меня, возобновить наши обещания и снова пожениться. Я люблю тебя, любовь моя. Пусть это будет хорошим предзнаменованием, чтобы вернуться домой с еще большим золотом!!!».