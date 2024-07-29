Новак Джокович раскритиковал правила Олимпиады

37-летний серб остался недоволен, что после снятия с одиночного турнира британца Энди Маррея заменил австралийский парник Мэттью Эбден, который не играл в одиночных матчах с августа 2022 года.

«Я действительно не понимаю правил проведения соревнований на Олимпиаде. Они действительно нелогичны для меня! Я не думаю, что это хороший имидж для нашего спорта. В одиночном разряде было много запасных игроков, способных заменить Маррея. У ребят было много времени и их можно было вызвать на Олимпиаду. Но этого не произошло. Этого я никак не понимаю», — сказал Джокович.

Мнение Джоковича поддержал третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

«Честно говоря, в ATP-туре есть много игроков, которые заслуживают находиться на Олимпиаде. Мне кажется, что все должно быть по-другому, потому что, если кто-то снимается с турнира, то здесь заслуживает быть следующий игрок по рейтингу», — сказал Алькарас.

В матче первого круга олимпийского теннисного турнира Джокович разгромил Эбдена (6:0, 6:1). Во втором круге соперником Джоковича станет испанец Рафаэль Надаль.