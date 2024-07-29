«Маша и Медведь? Посмеялся». Даниил и Мирра стартуют в миксте на Олимпиаде

Олимпиада-2024 в Токио, теннис: сетки, результаты, расписание, где смотреть, микст, Даниил Медведев, Мирра Андреева | Источник: Getty Images

В сетке смешанного парного разряда на ОИ — куча звёзд. Как вам тандем Саккари/Циципас?

Парный теннис имеет мало общего с одиночным, а уж микст, то есть смешанный парный разряд, и вовсе особая история. Тем интереснее будет понаблюдать за этим видом на Олимпиаде-2024 в Париже, к тому же российский дуэт там тоже будет, пусть и без флага. Полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2024 Мирра Андреева и чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев объединили усилия, чтобы попробовать завоевать медали — и покорить вершину, на которую три года назад в Токио взобрались Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв.

Сложно предсказать, как будут взаимодействовать на корте Андреева и Медведев. Помимо Олимпийских игр, микст играется только на турнирах «Большого шлема», а на мэйджорах Даниил и Мирра в основном сосредоточены на выступлениях в одиночном разряде. Отметим всё же, что в декабре на выставочном турнире с громким названием «Мировая теннисная лига» Андреева и Медведев провели матч из одного сета, в котором со счётом 6:7 (5:7) уступили интернациональному дуэту Паула Бадоса (Испания)/Стефанос Циципас (Греция).

Интересных смешанных тандемов на Олимпиаде хватает. Вот полный список участников:

Лаура Зигемунд/Александр Зверев (Германия);

Эллен Перес/Мэттью Эбден (Австралия);

Кори Гауфф/Тейлор Фритц (США);

Мария Саккари/Стефанос Циципас (Греция);

Габриэла Дабровски/Феликс Оже-Альяссим (Канада);

Сара Эррани/Андреа Вавассори (Италия);

Сара Соррибес-Тормо/Марсель Гранольерс (Испания);

Надия Подороска/Максимо Гонсалес (Аргентина);

Донна Векич/Мате Павич (Хорватия);

Каролин Гарсия/Эдуард Роже-Васслен (Франция);

Мирра Андреева/Даниил Медведев (Россия);

Чжэн Циньвэнь/Чжан Чжичжэнь (Китай);

Катержина Синякова/Томаш Махач (Чехия);

Деми Схурс/Весли Колхоф (Нидерланды);

Хитер Уотсон/Джо Солсбери (Великобритания);

Эна Сибахара/Кей Нисикори (Япония).

По результатам жеребьёвки нашим достались итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори. 37-летняя Эррани — легенда не только одиночного разряда, но и парного. В парах она пятикратная чемпионка ТБШ, бывшая первая ракетка мира. 29-летний Вавассори добился прогресса в последнее время. Финалы AO и «РГ» в этом году позволили ему ворваться в топ-10 в парах.

Очень сильный дуэт у сборной Германии, хотя Зверев, олимпийский чемпион Токио-2020, всё-таки наиболее хорош в одиночном разряде. Помимо золота Игр, в столице Японии у Александра имеется выход в четвертьфинал в парном разряде. Ну, а Зигемунд российские болельщики прекрасно знают по выступлениям в паре с Верой Звонарёвой. С ней она выиграла семь турниров, в том числе US Open — 2020 и Итоговый-2023. В миксте Лаура выиграла US Open — 2016 и «Ролан Гаррос» — 2024, а на Олимпиаде в Токио в 2021 году дошла до четвертьфинала. Сейчас 36-летняя немка является пятой ракеткой мира в парном разряде.

Австралийский смешанный дуэт Перес/Эбден будет единственным, где женщина и мужчина входят в топ-10 в соответствующих парных рейтингах. Эллен идёт на 10-й строчке, а Мэттью, бывшая первая ракетка мира в парном разряде, замыкает топ-3. Он и будет лидером тандема. В паре Эбден выиграл Уимблдон-2022 и Australian Open — 2024, а в миксте — Australian Open — 2013. Перес же в прошлом году дошла до финала парного Итогового чемпионата.

В американском тандеме основное внимание будет приковано к Гауфф — у Фритца нет весомых достижений в парном разряде. А Кори и первой ракеткой мира побывала, и «Ролан Гаррос» — 2024 выиграла. Она одна из немногих современных теннисисток, кто в состоянии выдавать топовый уровень во всех видах теннисной программы.

За Грецию выступят Саккари и Циципас. Топовыми парниками их назвать нельзя, но Стефанос эпизодически играет пару с братом Петросом. На Олимпиаде-2020 Саккари и Циципас закончили борьбу в четвертьфинале — выиграли один матч, иными словами.

Сборную Канады возглавит Дабровски — а Оже-Альяссим явно будет ведомым. Габриэла сейчас третья ракетка мира в парах. В этом виде она выиграла US Open — 2023, а в миксте — «Ролан Гаррос» — 2017 и Australian Open — 2018. На ОИ-2020 Дабровски и Оже-Альяссим в первом круге проиграли как раз Саккари и Циципасу.

За Испанию в парах выступит первая ракетка мира среди мужчин. 38-летний Гранольерс пять раз выходил в финал ТБШ в парном разряде, а также выиграл Итоговый чемпионат 2012 года. Соррибес-Тормо в парах тоже выступает успешнее, чем в одиночном разряде. На Уимблдоне она добиралась до полуфинала, а на остальных мэйджорах — до ¼ финала. Да и за хорватами стоит последить: Векич-то больше сильна как одиночница, а вот Павич — один из шести мужчин, у кого есть карьерный «Золотой шлем» в парном разряде (как минимум по одному титулу на всех ТБШ плюс золото ОИ).

Увы, уже после жеребьёвки с Олимпиады снялась Елена Рыбакина. Мы не увидим её дуэта с Александром Бубликом. И теперь в миксте сыграют аргентинцы Надия Подороска и Максимо Гонсалес.

Перед турниром Медведев поделился ожиданиями от выступлений в миксте. "Я знал, что хочу играть микст. Мы с Миррой круто играли на выставочном турнире в Абу-Даби, хоть и один сет. Это прикольная история. Она — молодая, а я — уже немолодой по меркам тенниса. Посмотрим, что из этого выйдет. Очень интересный микст, из которого может что-то получиться. Потом с ней поболтаем, как будем играть.

Игорь Куницын спросил меня, с кем бы я хотел играть. Я сказал про игру с Миррой в Абу-Даби. Слава богу, не отказалась«, — сказал он в интервью “Чемпионату”.

И прокомментировал мем — отсылку к мультфильму «Маша и Медведь»: «Это было очень смешно, потому что правда похоже. Я очень посмеялся».

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что перед Даниилом и Миррой нет задачи победить во что бы то ни стало. «Тут вопрос в том, насколько удачно будет играть партнёр. Они сыграли вместе всего один турнир. В данном случае мы ставим самоцель не обязательно выиграть, а приобрести опыт», — сказал Тарпищев в интервью «Чемпионату».

Олимпийский теннисный турнир пройдёт с 27 июля по 4 августа.