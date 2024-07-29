«Маша и Медведь? Посмеялся». Даниил и Мирра стартуют в миксте на Олимпиаде

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Южная Корея
4
2
1
1Япония
4
2
1
30Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
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Гребля академическая
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Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Бан Хюочжин
Хуан Ютинг
Одри Гоньят
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Янник Борель
Коки Кано
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Лорен Скраггс
Ли Кифер
Результаты
Плавание
100 м брасс. Мужчины. Финал
Николо Мартинеги
Ник Финк
Адам Пити
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Мохамед Эль-Сайед
Тибор Андрафаси
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Элеанор Харви
Элиза Волпи
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Женщины. Финал
Тори Хаски
Гретхен Уолш
Чжан Юйфэй
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Томоюки Мацушита
Карсон Фостер
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Диера Келдиерова
Дистрия Красники
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Амандин Бушар
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ларисса Пимента
Одетт Джуффрида
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Клаудия Зволинска
Кимберли Вудс
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Виллиан Лима
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Страхинья Бунчич
Гусман Кыргызбаев
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Валид Хяр
Денис Виеру
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Китай
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Женщины. Финал
Коко Йошизава
Лиз Акама
Райсса Леал
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Нидерланды
Мексика
Результаты
Велоспорт - Маунтинбайк
Кросс-кантри. Женщины. Финал
Паулин Ферран Прево
Хэйли Баттэн
Йенни Риссведс
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Женщины. Финал
О Йе Джин
Ким Йе Джи
Ману Бхакер
Результаты
Расписание событий
Стрельба. Мужчины
10:00скороТрап. Мужчины. Квалификация
Волейбол. Женщины. Групповой этап
10:00скороТурцияНидерланды
Гандбол. Мужчины. Группа A
10:00скороЯпонияГермания
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа A
10:00скороСамуэле Коттафава / Паоло НиколаиМарк Николаидис / Изак Карачер
Стрельба. Микст
10:15скороПневматический пистолет, 10 м. Микст. Квалификация
Бадминтон. Женщины
10:20скороЖенщины. Парный разряд. Группа C
Бадминтон. Мужчины
10:20скороМужчины. Одиночный разряд. Группа C
Бадминтон. Микст
10:20скороМикст. Парный разряд. Группа A
Гребля академическая. Мужчины
10:30скороОдиночка. Мужчины. Полуфиналы E/F
Гребля академическая. Женщины
10:54скороОдиночка. Женщины. Полуфиналы E/F
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:00скороКристин ХименесМуна Дахук
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:00скороТохар БутбульДрис Мессауд Редуан
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа F
11:00скороСтефан Бурманс / Йорик де ГротПабло Эррера / Адриан Гавира
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
11:00скороИрландияАвстралия
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:10скороАртур МаргелидонБехруз Ходжазода
Бадминтон. Женщины
11:10скороЖенщины. Парный разряд. Группа C
Бадминтон. Микст
11:10скороМикст. Парный разряд. Группа A
Бадминтон. Мужчины
11:10скороМужчины. Одиночный разряд. Группа A
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:10скороМарица ПеришичМанита Шреста Прадхан
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:20скороИгор ВандткеРолдени де Оливейра
10:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Маша и Медведь? Посмеялся». Даниил и Мирра стартуют в миксте на Олимпиаде

В сетке смешанного парного разряда на ОИ — куча звёзд. Как вам тандем Саккари/Циципас?

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Олимпиада-2024 в Токио, теннис: сетки, результаты, расписание, где смотреть, микст, Даниил Медведев, Мирра Андреева | Источник: Getty Images

В сетке смешанного парного разряда на ОИ — куча звёзд. Как вам тандем Саккари/Циципас?

Парный теннис имеет мало общего с одиночным, а уж микст, то есть смешанный парный разряд, и вовсе особая история. Тем интереснее будет понаблюдать за этим видом на Олимпиаде-2024 в Париже, к тому же российский дуэт там тоже будет, пусть и без флага. Полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2024 Мирра Андреева и чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев объединили усилия, чтобы попробовать завоевать медали — и покорить вершину, на которую три года назад в Токио взобрались Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв.

Сложно предсказать, как будут взаимодействовать на корте Андреева и Медведев. Помимо Олимпийских игр, микст играется только на турнирах «Большого шлема», а на мэйджорах Даниил и Мирра в основном сосредоточены на выступлениях в одиночном разряде. Отметим всё же, что в декабре на выставочном турнире с громким названием «Мировая теннисная лига» Андреева и Медведев провели матч из одного сета, в котором со счётом 6:7 (5:7) уступили интернациональному дуэту Паула Бадоса (Испания)/Стефанос Циципас (Греция).

Интересных смешанных тандемов на Олимпиаде хватает. Вот полный список участников:

Лаура Зигемунд/Александр Зверев (Германия);
Эллен Перес/Мэттью Эбден (Австралия);
Кори Гауфф/Тейлор Фритц (США);
Мария Саккари/Стефанос Циципас (Греция);
Габриэла Дабровски/Феликс Оже-Альяссим (Канада);
Сара Эррани/Андреа Вавассори (Италия);
Сара Соррибес-Тормо/Марсель Гранольерс (Испания);
Надия Подороска/Максимо Гонсалес (Аргентина);
Донна Векич/Мате Павич (Хорватия);
Каролин Гарсия/Эдуард Роже-Васслен (Франция);
Мирра Андреева/Даниил Медведев (Россия);
Чжэн Циньвэнь/Чжан Чжичжэнь (Китай);
Катержина Синякова/Томаш Махач (Чехия);
Деми Схурс/Весли Колхоф (Нидерланды);
Хитер Уотсон/Джо Солсбери (Великобритания);
Эна Сибахара/Кей Нисикори (Япония).

По результатам жеребьёвки нашим достались итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори. 37-летняя Эррани — легенда не только одиночного разряда, но и парного. В парах она пятикратная чемпионка ТБШ, бывшая первая ракетка мира. 29-летний Вавассори добился прогресса в последнее время. Финалы AO и «РГ» в этом году позволили ему ворваться в топ-10 в парах.

Очень сильный дуэт у сборной Германии, хотя Зверев, олимпийский чемпион Токио-2020, всё-таки наиболее хорош в одиночном разряде. Помимо золота Игр, в столице Японии у Александра имеется выход в четвертьфинал в парном разряде. Ну, а Зигемунд российские болельщики прекрасно знают по выступлениям в паре с Верой Звонарёвой. С ней она выиграла семь турниров, в том числе US Open — 2020 и Итоговый-2023. В миксте Лаура выиграла US Open — 2016 и «Ролан Гаррос» — 2024, а на Олимпиаде в Токио в 2021 году дошла до четвертьфинала. Сейчас 36-летняя немка является пятой ракеткой мира в парном разряде.

Австралийский смешанный дуэт Перес/Эбден будет единственным, где женщина и мужчина входят в топ-10 в соответствующих парных рейтингах. Эллен идёт на 10-й строчке, а Мэттью, бывшая первая ракетка мира в парном разряде, замыкает топ-3. Он и будет лидером тандема. В паре Эбден выиграл Уимблдон-2022 и Australian Open — 2024, а в миксте — Australian Open — 2013. Перес же в прошлом году дошла до финала парного Итогового чемпионата.

В американском тандеме основное внимание будет приковано к Гауфф — у Фритца нет весомых достижений в парном разряде. А Кори и первой ракеткой мира побывала, и «Ролан Гаррос» — 2024 выиграла. Она одна из немногих современных теннисисток, кто в состоянии выдавать топовый уровень во всех видах теннисной программы.

За Грецию выступят Саккари и Циципас. Топовыми парниками их назвать нельзя, но Стефанос эпизодически играет пару с братом Петросом. На Олимпиаде-2020 Саккари и Циципас закончили борьбу в четвертьфинале — выиграли один матч, иными словами.

Сборную Канады возглавит Дабровски — а Оже-Альяссим явно будет ведомым. Габриэла сейчас третья ракетка мира в парах. В этом виде она выиграла US Open — 2023, а в миксте — «Ролан Гаррос» — 2017 и Australian Open — 2018. На ОИ-2020 Дабровски и Оже-Альяссим в первом круге проиграли как раз Саккари и Циципасу.

За Испанию в парах выступит первая ракетка мира среди мужчин. 38-летний Гранольерс пять раз выходил в финал ТБШ в парном разряде, а также выиграл Итоговый чемпионат 2012 года. Соррибес-Тормо в парах тоже выступает успешнее, чем в одиночном разряде. На Уимблдоне она добиралась до полуфинала, а на остальных мэйджорах — до ¼ финала. Да и за хорватами стоит последить: Векич-то больше сильна как одиночница, а вот Павич — один из шести мужчин, у кого есть карьерный «Золотой шлем» в парном разряде (как минимум по одному титулу на всех ТБШ плюс золото ОИ).

Увы, уже после жеребьёвки с Олимпиады снялась Елена Рыбакина. Мы не увидим её дуэта с Александром Бубликом. И теперь в миксте сыграют аргентинцы Надия Подороска и Максимо Гонсалес.

Перед турниром Медведев поделился ожиданиями от выступлений в миксте. "Я знал, что хочу играть микст. Мы с Миррой круто играли на выставочном турнире в Абу-Даби, хоть и один сет. Это прикольная история. Она — молодая, а я — уже немолодой по меркам тенниса. Посмотрим, что из этого выйдет. Очень интересный микст, из которого может что-то получиться. Потом с ней поболтаем, как будем играть.

Игорь Куницын спросил меня, с кем бы я хотел играть. Я сказал про игру с Миррой в Абу-Даби. Слава богу, не отказалась«, — сказал он в интервью “Чемпионату”.

И прокомментировал мем — отсылку к мультфильму «Маша и Медведь»: «Это было очень смешно, потому что правда похоже. Я очень посмеялся».

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что перед Даниилом и Миррой нет задачи победить во что бы то ни стало. «Тут вопрос в том, насколько удачно будет играть партнёр. Они сыграли вместе всего один турнир. В данном случае мы ставим самоцель не обязательно выиграть, а приобрести опыт», — сказал Тарпищев в интервью «Чемпионату».

Олимпийский теннисный турнир пройдёт с 27 июля по 4 августа.

Александр Насонов

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