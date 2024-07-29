Кто не одинок в олимпийской деревне? Главные пары в Париже-2024

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Япония
4
2
1
2Австралия
4
2
0
29Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Янник Борель
Коки Кано
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Лорен Скраггс
Ли Кифер
Результаты
Плавание
100 м брасс. Мужчины. Финал
Николо Мартинеги
Ник Финк
Адам Пити
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Мохамед Эль-Сайед
Тибор Андрафаси
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Элеанор Харви
Элиза Волпи
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Женщины. Финал
Тори Хаски
Гретхен Уолш
Чжан Юйфэй
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Томоюки Мацушита
Карсон Фостер
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Диера Келдиерова
Дистрия Красники
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Амандин Бушар
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ларисса Пимента
Одетт Джуффрида
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Клаудия Зволинска
Кимберли Вудс
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Виллиан Лима
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Страхинья Бунчич
Гусман Кыргызбаев
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Валид Хяр
Денис Виеру
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Китай
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Женщины. Финал
Коко Йошизава
Лиз Акама
Райсса Леал
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Нидерланды
Мексика
Результаты
Велоспорт - Маунтинбайк
Кросс-кантри. Женщины. Финал
Паулин Ферран Прево
Хэйли Баттэн
Йенни Риссведс
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Женщины. Финал
О Йе Джин
Ким Йе Джи
Ману Бхакер
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Ю Се
Федерико Мальдини
Паоло Монна
Результаты
Расписание событий
Стрельба. Мужчины
10:00скороТрап. Мужчины. Квалификация
Волейбол. Женщины. Групповой этап
10:00скороТурцияНидерланды
Гандбол. Мужчины. Группа A
10:00скороЯпонияГермания
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа A
10:00скороСамуэле Коттафава / Паоло НиколаиМарк Николаидис / Изак Карачер
Стрельба. Микст
10:15скороПневматический пистолет, 10 м. Микст. Квалификация
Стрельба. Женщины
10:30скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Гребля академическая. Мужчины
10:30скороОдиночка. Мужчины. Полуфиналы E/F
Гребля академическая. Женщины
10:54скороОдиночка. Женщины. Полуфиналы E/F
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:00скороКристин ХименесМуна Дахук
Дзюдо. Мужчины
11:00скороМужчины. до 73 кг. 1/16 финала
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа F
11:00скороСтефан Бурманс / Йорик де ГротПабло Эррера / Адриан Гавира
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
11:00скороИрландияАвстралия
Дзюдо. Мужчины
11:10скороМужчины. до 73 кг. 1/16 финала
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:10скороМарица ПеришичМанита Шреста Прадхан
Дзюдо. Мужчины
11:20скороМужчины. до 73 кг. 1/16 финала
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:20скороМариама КоромаЛиен Чэнь Лин
Гребля академическая. Мужчины
11:20скороДвойка распашная. Мужчины. Утешительные заезды
Гребля академическая. Женщины
11:30скороДвойка распашная. Женщины. Утешительные заезды
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:30скороМария ЭсканоМариана Эстевес
Дзюдо. Мужчины
11:30скороМужчины. до 73 кг. 1/16 финала
10:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кто не одинок в олимпийской деревне? Главные пары в Париже-2024

Влюбленные порой выступают за сборные разных стран и в разных видах спорта, но это не мешает их отношениям.

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Кто не одинок в олимпийской деревне? Главные пары в Париже-2024 | Источник: Соцсети

Про Париж часто говорят как про город любви или лучшее место на планете, чтобы сделать предложение руки и сердца. Так что неудивительно, что романтике отдельное внимание уделили и на церемонии открытия Игр в столице Франции. При этом, как на многих Олимпиадах, в соревнованиях будут участвовать пары — как уже оформившие свои отношения официально, так и те, у кого амурная история пока еще на более ранней стадии. За кем следить из влюбленных?

Габриэлла Виллемс (дзюдо, Бельгия) и Кристиан Парлати (дзюдо, Италия)

Источник: Соцсети

В одном из самых эстетичных видов единоборств есть красивая история любви — уже семь лет как вместе призерка этапов мирового «Гран-при» из Бельгии Габриэлла Виллемс и двукратный призер чемпионатов мира Кристиан Парлати из Италии. Днем X на Олимпиаде в Париже для них будет 31 июля, и пара рассчитывает, что этот день для них будет удачным. Важный момент: если Кристиан уже знает, что такое олимпийский опыт, то его возлюбленная впервые участвует в Олимпийских играх, так как три года назад Габриэлле полететь в Токио помешала тяжелая травма. «Мы всегда поддерживаем друг друга, и разделить, возможно, самый важный момент в карьере — мечта, ставшая реальностью», — сказала Виллемс.

Встретились спортсмены, разумеется, во время соревнований — в 2017 году на чемпионате мира. После чего даже стали вместе тренироваться, чтобы проводить время не только дома, но и на татами. Шансы Виллемс и Парлати на Олимпиаде оценивают как средние — заранее предсказать, как сложатся поединки, в дзюдо тяжело, и все же в число фаворитов первого порядка эксперты бельгийку и итальянца пока не включают.

Ли Кифер (фехтование, США) и Герек Мейнхардт (фехтование, США)

Источник: Соцсети

Возможно, одна из самых звездных пар Олимпиады в Париже — олимпийская чемпионка Ли Кифер и двукратный бронзовый призер Герек Мейнхардт едут вместе уже на третью подряд Олимпиаду. Опыта им вообще не занимать — Кифер едет на свои четвертые Игры, а Мейнхардт — на пятые. При этом для фехтования у них вполне себе рабочий возраст — в 30 и 33 года соответственно в этом виде спорта обычно и выходят на пик формы.

Так что домой в Лексингтон, штат Кентукки, американские фехтовальщики планируют вернуться не с пустыми руками. У Кифер отличные шансы завоевать медали как в личном первенстве, так и в командном — главными конкурентками для сборной США должны стать француженки. Перспективы мужской сборной оценивают скромнее, тем не менее с учетом отсутствия россиян конкуренция в рапире будет усеченная.

Джунелл Бромфилд (Ямайка, легкая атлетика) и Ноа Лайлс (США, легкая атлетика)

Источник: Соцсети

Вероятно, главная надежда американцев в легкой атлетике на Олимпиаде-2024 в Париже и всего мирового спринта Ноа Лайлс не будет скучать в перерывах между забегами. Атаковать рекорды Усэйна Болта ему поможет поддержка ямайской спринтерши Джунелл Бромфилд. Семь лет дружбы два года назад переросли в нечто большее. О помолвке, тем более о дате свадьбы, Бромфилд и Лайлс пока не объявляли, при этом, судя по соцсетям, видно, что пара задумывается о развитии отношений — они вместе посетили весной свадебный салон.

И все же сейчас главные мысли связаны с Олимпиадой. Главные надежды ямайской возлюбленной американской суперзвезды связаны прежде всего с эстафетой 4 по 400 — три года назад в Японии она уже взяла бронзу, во Франции можно рассчитывать как минимум на повторение результата. Для Лайлса же потолка и вовсе нет — он едет сразу за тремя золотыми медалями — в беге на 100 метров, 200 метров и в эстафете 4 по 100.

Элина Свитолина (Украина, теннис) и Гаэль Монфис (Франция, теннис)

Источник: Соцсети

Теннисисты Элина Свитолина из Украины и Гаэль Монфис из Франции перед Играми в Париже получили долю мотивации для успешного выступления на кортах «Ролан Гаррос». У пары в октябре позапрошлого года родилась дочь Скай. Сейчас девочке уже 21 месяц, и она, вероятнее всего, будет вместе с другими близкими спортсменов на трибунах в группе поддержки игроков.

С Монфисом украинка начала встречаться осенью 2019 года. 16 июля 2021 года пара узаконила свои отношения. Если для Свитолиной Игры в Париже третьи в карьере (в Токио три года назад Элина стала третьей), то для Монфиса — уже четвертые. Причем впервые 37-летний теннисист принимал участие в Играх еще в 2008 году в Пекине. Медалей пока не было — два четвертьфинала и вылет в первом круге в Японии в 2021 году.

Россела Фьяминго (Италия, фехтование) и Грегорио Палтиньери (Италия, плавание)

Источник: Соцсети

Эта пара вполне может посоперничать по звездности с американскими фехтовальщиками. Грегорио Палтиньери уже в 29 лет буквально живая легенда. Он выиграл заплыв на 1500 метров вольным стилем в Рио-де-Жанейро, а на Играх-2020 в Токио установил особенное достижение — смог выиграть медали как в заплыве на 800 метров в крытом бассейне, так и в 10-километровом марафоне на открытой воде. В Париже он не стал испытывать себя Сеной, которую усиленно очищали ради проведения соревнований, и сконцентрировался на привычных заплывах на дистанциях 800 м и 1500 м.

Его возлюбленная итальянка Росселла Фьяминго получила серебро и бронзу Олимпиады-2020. Правда, Игры-2024 для нее начались не самым удачным образом. Спортсменка уже выбыла из борьбы в личном турнире на стадии 1/16 финала, уступив американке Энн Цибуля. При этом у нее все еще останется шанс на медаль в командном первенстве — женская сборная Италии по шпаге традиционно считается одной из сильнейших. А в свободное от своих боев время Фьяминго будет болеть за Палтиньери. Причем, как признавалась девушка, эмоций и сил просмотр заплывов Грегорио у нее отнимает не меньше, чем собственные выступления.

Мария Кампа (Аргентина, хоккей на траве) и Пабло Симонет (Аргентина, гандбол)

Источник: Соцсети

Даже если аргентинцы Пабло Симонет и Мария Кампа уедут из столицы Франции без каких-либо спортивных наград, Олимпиаду в Париже они запомнят на всю свою жизнь. Еще бы, за день до церемонии открытия Пабло сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Марии прямо в олимпийской столице. Гостями церемонии стали 50 членов олимпийской делегации Аргентины. Место Симонет выбрал соответствующее моменту — не знаменитый мост Любви Пон-де-Артес, а деревню атлетов. «Я хотел выбрать Париж, потому что это был город, где мы впервые встретились. Когда нас вдвоем пригласили в олимпийскую сборную, я понял, что лучшего шанса у меня не будет», — объяснил свою идею гандболист.

Спортсмены встречались уже почти 10 лет и ездили вместе на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016-м. В Бразилии аргентинские хоккеистки потерпели неудачу, а вот Олимпиаду в Токио Мария пропустила, так что лишила себя шанса стать серебряной медалисткой Игр-2020. Что касается Пабло Симонета — шансы для мужской сборной Аргентины пробиться хотя бы в четвертьфинал гандбольного турнира в Париже стремятся к нулю. Однако Пабло не отчаивается и уверяет, что сделает вместе с парнями все что в его силах. С другой стороны, кто знает, на что способен окрыленный любовью атлет?

Рустам Имамов

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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