Литовская пловчиха из-за ошибки выступила под нейтральным флагом
Во время представления участников за спиной Руты Мейлутите появился флаг, под которым в нейтральном статусе выступают спортсмены из России и Беларуси.
Во время представления участников за спиной Руты Мейлутите появился флаг, под которым в нейтральном статусе выступают спортсмены из России и Беларуси.
Литовская пловчиха Руте Мейлутите вышла под нейтральным флагом на полуфинальный олимпийский заплыв на дистанции 100 метров брассом из-за ошибки организаторов.
По итогам двух полуфиналов представительница Литвы заняла 11-е место и не смогла отобраться в финал соревнований.
Мейлутите — олимпийская чемпионка 2012 года на дистанции 100 метров брассом и пятикратная чемпионка мира.
XXXIII Летние Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены до Игр в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего в столице Франции выступят 15 российских спортсменов.