Энди Роддик придумал название дуэту Алькараса и Надаля

«Рафарас», — написал Роддик в одной из своих соцсетей.

Ранее Карлос Алькарас придумал свой вариант названия их дуэта с Надалем.

«Может, Надалькарас?» — написал Алькарас в одной из соцсетей.

Напомним, Алькарас и Надаль одержали победу в матче первого круга олимпийского турнира в парном разряде над аргентинским дуэтом Андрес Мольтени и Максимо Гонсалес со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Во втором круге испанцы встретятся с нидерландской парой Таллон Грикспор и Весли Колхоф.

Ранее россияне Даниил Медведев и Роман Сафиуллин уступили немецкой паре Кевин Кравиц и Тим Пюц (6:4, 6:4) в первом круге олимпийского турнира. Кравиц и Пюц являются профильными парниками и входят в число главных фаворитов на олимпийские медали. На парном турнире они посеяны под вторым номером.

Теннисный турнир, который проходит на кортах одного из четырех турниров Большого шлема Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», закончится 4 августа.

Олимпийские игры завершатся 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.