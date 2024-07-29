Болельщики освистали Эмбиида в Париже за отказ играть за Францию

Встреча проходила в пригороде Лилля на футбольном стадионе, где свои домашние матчи проводит одноименный клуб. Эмбиид был освистан местными болельщиками во время предматчевого представления. Также свистом с трибун сопровождались выходы баскетболиста со скамейки запасных, а также все его касания мяча.

Эмбиид родился в Камеруне, но с 16 лет проживает в США. В 2014 году «Филадельфия» выбрала его под общим третьим номером на драфте НБА. С тех пор Эмбиид семь раз попадал на матч звезд НБА, пять раз входил в сборную всех звезд НБА и трижды — в сборную всех звезд защиты НБА. В сезоне-2022/23 Эмбиид стал самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА.

За год до этого Эмбиид заявил о желании выступать за сборную Франции и представлять эту команду на Олимпийских играх в Париже. В июле 2022 году он получил французский паспорт, однако в сентябре того же года получил также американское гражданство. В октябре 2023 года стало известно, что Эмбиид принял решение выступать за сборную США.

В дебютном официальном матче за американскую сборную 30-летний Эмбиид провел на паркете 11 минут, в которых набрал четыре очка, два подбора и один блок-шот.