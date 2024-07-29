Операторы на Олимпиаде получили инструкции по съемке женщин
Глава официальной вещательной организации Олимпийских игр (OBS) заявил, что операторы по-прежнему снимают женщин не так, как мужчин.
Глава официальной вещательной организации Олимпийских игр (OBS) заявил, что операторы по-прежнему снимают женщин не так, как мужчин.
Как сообщает The Guardian. официальный телеканал призвал операторов снимать спортсменов-мужчин и спортсменок одинаково, чтобы избежать «стереотипов и сексизма» в освещении соревнований.
«К сожалению, на некоторых мероприятиях женщин по-прежнему снимают таким образом, что можно заметить, что стереотипы и сексизм сохраняются, даже по тому, как некоторые операторы по-разному снимают мужчин и женщин-спортсменов», — заявил генеральный директор OBS Яннис Экзархос.
Также глава официальной вещательной организации сказал, что проблема в основном заключается в «бессознательной предвзятости», когда операторы и телевизионные редакторы имеют тенденцию показывать больше крупных планов женщин, чем мужчин.
«Женщины принимают участие в Олимпийских играх не потому, что более привлекательны или сексуальны или что-то в этом роде. Они здесь потому, что являются атлетами высочайшего уровня», — добавил Экзархос.
На Играх в Париже впервые за 128-летнюю историю современных Олимпиад достигнут паритет по разыгрываемым комплектам наград среди мужчин и женщин.