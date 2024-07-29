Немецкие гандболисты обыграли японцев во втором туре Олимпиады в Париже
Сборная Германии по гандболу обыграли сборную Японии в матче второго тура группы А на Олимпийских играх в Париже — 37:26 (21:10, 16:16).
Сборная Германии по гандболу обыграли сборную Японии в матче второго тура группы А на Олимпийских играх в Париже — 37:26 (21:10, 16:16).
Немецкая команда одержала вторую победу на Играх. В первом туре они обыграли команду Швеции.
Мужской гандбольный турнир стартовал 27 июля. Сегодня, 29 июля, проходят матчи 2-го тура.