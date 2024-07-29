Призерка Олимпиады лишила казахстанку шансов на медали в Париже

Источник: Владислав Семенов

Свой путь она начала с 1/32 финала, победив алжирку Чайму Бенадоуду — 15:9. А вот в 1/16 финала казахстанка уступила титулованной Манон Брюне из Франции — 12:15.

В итоге Сарыбай выбыла из борьбы за медали.