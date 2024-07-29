Призерка Олимпиады лишила казахстанку шансов на медали в Париже
Сегодня, 29 июля, на Олимпийских играх-2024 в Париже выступила казахстанская фехтовальщица Айгерим Сарыбай, передают Vesti.kz.
Сегодня, 29 июля, на Олимпийских играх-2024 в Париже выступила казахстанская фехтовальщица Айгерим Сарыбай, передают Vesti.kz.
Свой путь она начала с 1/32 финала, победив алжирку Чайму Бенадоуду — 15:9. А вот в 1/16 финала казахстанка уступила титулованной Манон Брюне из Франции — 12:15.
В итоге Сарыбай выбыла из борьбы за медали.
Брюне — серебряная и бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 в Токио (командная сабля и сабля), чемпионка мира (2018) и Европы (2023).