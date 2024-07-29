Волейболистки из Турции начали Олимпиаду-2024 с победы, отыгравшись при счёте 0:2

Нидерландские волейболистки в матче отметились 59 атаками, 15-ю поставленными блоками. На их счету также 30 ошибок, что на 7 больше, чем у турчанок. Победительницы матча совершили 67 атак. Больше всего очков в матче набрала Ника Далдероп (Нидерланды). На её счету 15 мячей.

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. Соперниками сборных Турции и Нидерландов по группе C являются также национальные команды Италии и Доминиканской Республики, в матче 1-го тура между ними победу со счётом 3:1 одержали итальянки. В плей-офф (¼ финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучших сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.