Олимпиада-2024: пловчиха Шкурдай не сумела выйти в полуфинал на стометровке на спине

В дневной программе понедельника брестчанка приняла участие в предварительных заплывах на стометровке на спине. Будучи представленной в сильнейшем пятом заплыве, Анастасия показала результат 1 мин 00,94 сек. и заняла седьмое место. В общей таблице время Шкурдай оказалось 20-м среди 36 девушек, в полуфинал прошли лучшие шестнадцать. Далее на Играх в Париже Шкурдай выступит на дистанции 200 метров на спине, на которой спортсменка завоевала бронзу чемпионата мира — 2024 в Дохе.