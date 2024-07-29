Олимпиада-2024: пловчиха Шкурдай не сумела выйти в полуфинал на стометровке на спине

В дневной программе понедельника брестчанка приняла участие в предварительных заплывах на стометровке на спине. Будучи представленной в сильнейшем пятом заплыве, Анастасия показала результат 1 мин 00,94 сек. и заняла седьмое место. В общей таблице время Шкурдай оказалось 20-м среди 36 девушек, в полуфинал прошли лучшие шестнадцать. Далее на Играх в Париже Шкурдай выступит на дистанции 200 метров на спине, на которой спортсменка завоевала бронзу чемпионата мира — 2024 в Дохе.
Сегодня вечером в 22.30 в бассейне Пари-ла-Дефанс Арены состоится решающий заплыв на стометровке брассом, куда с пятым временем пробилась белоруска Арина Змушко. Накануне в полуфинале наша спортсменка проплыла дистанцию за 1 мин 05,93 сек, побив собственный национальный рекорд. За олимпийские медали вместе со Змушко будут спорить итальянка Бенедетта Пилато, американка Лилли Кинг, Татьяна Смит из ЮАР, ирландка Мона МакШарри, китаянка Тан Цянтин, британка Ангарад Эванс и эстонка Энели Ефимова.