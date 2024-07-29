«Женщины тусуются и делают себе макияж». Комментатора отстранили от Олимпиады за сексизм | Источник: Спорт-Экспресс

Телеканал Eurosport отстранил от работы на Олимпийских играх в Париже комментатора Боба Балларда. Журналист допустил сексистское высказывание во время финала женской эстафеты по плаванию 4×100. Баллард с иронией прокомментировал успех девушек, которые, по его словам, преодолели дистанцию слишком медленно.

Неуместное замечание

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Молли О’Каллаган, Шейна Джек, Эмма Маккеон и Мег Харрис принесли Австралии третье золото на этой Олимпиаде (на данный момент уже четвертое), опередив команду США на 1,28 секунды. Третью строчку заняли китаянки. Австралийская команда прошла дистанцию 4×100 за 3:28.92 — ненамного дольше мирового рекорда в 3:27.96, который на чемпионате мира 2023 года установила эта же четверка.

Однако, по мнению комментатора Eurosport, австралийки все равно прошли дистанцию недостаточно быстро. «Ну, женщины как раз заканчивают. Вы знаете, каковы женщины… тусуются, делают себе макияж», — намекнул на неторопливость девушек Баллард.

Отрывок с этой фразой из эфира Eurosport завирусился в социальных сетях и привлек много внимания и возмущения. Интересно, что Боб комментировал заплыв в паре с женщиной Лиззи Симмондс — она тоже нелестно охарактеризовала реплику коллеги, назвав ее «возмутительной». Сам журналист пока никак не высказался по поводу отстранения.

Не поддержал высказывание журналиста и телеканал. «Во время трансляции Eurosport вчера вечером комментатор Боб Баллард допустил неуместное замечание. В связи с этим он был немедленно исключен из нашего списка комментаторов», — говорится в заявлении Eurosport.

Молли О'Каллаган, Шейна Джек, Эмма Маккеон и Мег Харрис | Источник: Reuters

Абсолютно безобидная шутка

Правда, далеко не все осудили высказывание комментатора. Часть аудитории в соцсетях посчитала это лишь безобидной шуткой, за которую Балларда незаслуженно строго осудили как телеканал, так и публика.

«В Олимпийских играх участвует осужденный насильник (видимо, имеется в виду голландец Стивен ван де Вельде, отсидевший за изнасилование 12-летней девочки. — Прим. “СЭ”), но люди сходят с ума из-за “сексистского” комментария Боба Балларда», — написал в соцсети X пользователь Joe Ost.

«Если это то, за что Боба Балларда отстранили от освещения Олимпийских игр, то, черт возьми, нам действительно нужно вырасти как обществу. Это абсолютно безобидная шутка, в которой нет злобы», — согласился absolute toast.