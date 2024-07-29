Неожиданным исходом завершилась битва Казахстан — Узбекистан на Олимпиаде-2024
Сегодня, 29 июля, на Олимпиаде-2024 в Париже выступил казахстанский дзюдоист Данияр Шамшаев, передают Vesti.kz.
Сегодня, 29 июля, на Олимпиаде-2024 в Париже выступил казахстанский дзюдоист Данияр Шамшаев, передают Vesti.kz.
В 1/16 финала весовой категории до 73 килограммов он встречался против Муроджона Юлдошева из Узбекистана, которому проиграл со счетом 0:10. За пассивность Шамшаеву дали третье предупреждение (шидо).
Для обоих спортсменов это первая Олимпиада.
Ранее из других казахстанских дзюдоистов Елдос Сметов (до 60 килограммов) выиграл историческое золото, а Гусман Кыргызбаев (до 66 килограммов) стал бронзовым призером.