Гандболисты сборной Словении обыграли хорватов во 2-м туре олимпийского турнира в Париже

Это первая победа словенской команды на турнире. Хорватские гандболисты после выигрыша в стартовом матче у Японии потерпели первое поражение на Играх. Лидерство в группе A удерживает сборная Германии, одержавшая две победы.

В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A сыграют Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина. Из каждой группы в ¼ финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.