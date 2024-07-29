Олимпийский чемпион из Италии не хочет соревноваться в Сене

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«Условий для плавания нет. Скорее всего, вода будет холодная, грязная, мешает течение. Я практически уверен, что плавать придется, потому что были потрачены огромные деньги на очистку и подготовку Сены», — приводит слова Пальтриньери итальянское издание Corriere della Sera.

29-летний Пальтиньери — олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро 2016 года в плавании на 1500 метров. Для итальянца Игры в Париже — четвертые по счету. На предыдущей Олимпиаде в Токио он завоевал серебро и бронзу на дистанциях 800 метров в олимпийском бассейне и 10 километров — на открытой воде.

Состояние Сены, где купание запрещено с 1923 года, с самого начала вызывало сомнения спортсменов и специалистов. Работы по подготовке реки обошлись в 1,4 миллиарда евро, и тем не менее вода не всегда отвечает необходимым параметрам. Не исключается, что соревнования по триатлону, запланированные на 30 и 31 июля, могут перенести на резервные дни. Ранее организаторы отменили два тренировочных заплыва триатлонистов из-за загрязнения Сены после дождей.