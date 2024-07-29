Женская сборная Нигерии победила Австралию на старте ОИ в Париже

Победу со счётом 75:62 (18:17, 23:11, 10:19, 24:15) одержали нигерийские баскетболистки.

Самой результативной в составе победительниц стала защитница Эзинн Калу. На её счету 19 очков, четыре подбора и пять результативных передач. У австралиек лучшую результативность показала Аланна Смит. В её активе 15 очков и семь подборов.

Также в группе B выступают национальные команды Франции и Канады. Они сыграют друг с другом также сегодня, 29 июля. Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.