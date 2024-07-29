В Польше разразился скандал из-за отстранения комментатора за критику ОИ

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Церемония прошла в пятницу в Париже. Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества. Американский предприниматель Илон Маск написал в своем аккаунте в соцсети X, что это было «проявлением вопиющего неуважения к христианам». Также в кульминационный момент церемонии открытия флаг МОК был поднят в перевернутом виде, а диктор во время парада спортсменов представил сборную Южной Кореи как команду КНДР.

Комментируя церемонию открытия, Бабяж выразил возмущение происходящим. «Мир без неба, народов и религий. Это видение мира, который должен объять всех. Это видение коммунизма, к сожалению», — сказал он. За это он был отстранен от дальнейшей работы по освещению олимпийских соревнований.

На пресс-конференции в понедельник депутаты сейма от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Михал Вавер и Кшиштоф Жоньца потребовали отставки руководства телеканала.

«Бабяж в своем высказывании не сказал неправды, он даже не высказал своего мнения, с которым можно согласиться или нет, он указал на объективный факт», — сказал Вавер. «Если “политкорректные” придерживаются иного мнения, то это остается для нас большой загадкой», — добавил Жоньца.

При этом Вавер считает, что TVP «истерически» отреагировала на высказывание Бабяжа. «Это показывает, что нынешние власти TVP боятся правды, как дьявол святой воды», — сказал он.

Политик призвал «к отставке нынешних властей TVP» и потребовал «провести обещанный полякам процесс деполитизации общественного телевидения».

Бабяж, 60 которому лет, является одним из самых авторитетных польских спортивных журналистов. Он дебютировал в эфире Польского телевидения в 1992 году во время трансляции Олимпийских игр в Барселоне.

Олимпиада проводится с 26 июля по 11 августа. К Играм допущены 15 россиян: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) атлеты будут выступать в нейтральном статусе, без российских флага и гимна. Кроме того, они не имеют права участвовать в параде спортсменов, а награды не будут отображаться в медальной таблице.