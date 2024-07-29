Фехтовальщица получит за золото Парижа рекордный бонус. Впервые чемпиону заплатят 768 тысяч долларов | Источник: Reuters

Женский турнир шпажисток на Олимпиаде в Париже закончился триумфом Вивиан Кон из Гонконга. Теперь спортсменка получит щедрое вознаграждение на родине — 768 500 долларов. Гонконгским атлетам гарантированы самые внушительные призовые за медали среди всех стран — участниц Игр. Напомним, что этот автономный регион Китая является самостоятельным членом МОК и выступает на Олимпиаде своей командой, хотя формально все жители Гонконга — граждане Китая.

Вивиан Кон в финале разделалась с француженкой Орьян Майо-Бретон, которой за серебряную медаль причитается гораздо меньше — 42 980 долларов. Даже бронзовая призерка турнира Эстер Мухари из Венгрии получит больше — 88 тысяч. Призовые от страны зависят не только от заинтересованности государства в Олимпиаде, но и от шансов на медали. Там, где спортсмены редко завоевывают медали, вознаграждение выше.

Гонконг является самой щедрой страной среди всех участников Олимпиады в Париже. За золото Спортивный институт Гонконга выплачивает 768 500 долларов, за серебро и бронзу — 384 и 192 тысячи соответственно. За медали в командных дисциплинах вознаграждение выше: чуть больше полутора миллиона долларов за первое место, 768 и 384 тысячи за второе и третье соответственно.

Страна поощряет и места ниже: за четвертую строчку причитается 96 тысяч в одиночной дисциплине и 192 в командой. За позиции с пятой по восьмую включительно — 48 и 96 тысяч соответственно в индивидуальном и командном видах.

Такие высокие награды неудивительны — Гонконг редко завоевывает олимпийские медали. В 2021-м представители этой сборной завоевали всего шесть наград (одно золото, два серебра и три бронзы), а вот в 2016-м ни разу не попали на пьедестал.

Гонконг участвует в летних Олимпиадах с 1952 года, пропустив только Игры 1980-го. Медаль Вивиан Кон стала лишь 10-й в общем и третьей золотой за всю историю сборной. Самыми результативными остаются прошлые Игры в Токио, на которых удалось завоевать шесть наград.

В топ-3 самых щедрых стран в Париже находятся еще два азиатских государства, редко получавших олимпийские награды, — Сингапур (737 тысяч долларов за золото) и Тайвань — Китайский Тайбэй (720). Первые выступают на летних Играх с 1948-го и за все время завоевали лишь пять наград (одно золото), вторые — с 1956-го и взяли 36 медалей (семь золотых).