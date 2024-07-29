Чемпионка Уимблдона Крейчикова вышла в третий круг Олимпиады-2024

Матч продолжался 1 час 24 минуты. В рамках встречи Крейчикова выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету её китайской соперницы один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.