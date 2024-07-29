Ига Свёнтек одержала разгромную победу над хозяйкой корта во втором круге Олимпиады-2024

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Польская теннисистка два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных (45%). Французская теннисистка не сделала ни одного эйса, совершила четыре двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.