Двойным камбэком завершился матч Казахстана на Олимпиаде

Источник: Владислав Семенов

В матче первого круга им противостоял бразильский дуэт Тьяго Уайлд и Тьяго Монтейро.

В первом сете шла упорная борьба, казахстанская пара даже вела в счете 1:0, 2:1, 3:2, 4:3, но тем не менее уступила 6:4.