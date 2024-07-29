Двойным камбэком завершился матч Казахстана на Олимпиаде
Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Недовесов сыграли в парном разряде на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.
Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Недовесов сыграли в парном разряде на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.
В матче первого круга им противостоял бразильский дуэт Тьяго Уайлд и Тьяго Монтейро.
В первом сете шла упорная борьба, казахстанская пара даже вела в счете 1:0, 2:1, 3:2, 4:3, но тем не менее уступила 6:4.
Во втором сете сценарий практически полностью повторился и казахстанцы также проиграли 6:4. Встреча длилась один час и 14 минут.