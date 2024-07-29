Диана Шнайдер объяснила своё поражение во втором раунде Олимпиады

— Я изначально, мне кажется, играла плохо в сравнении с вчерашнем матчем. Ван сегодня играла хорошо, показала свой лучший уровень. Чтобы играть против таких игроков, надо быть на высоком уровне. Тогда и счёт, и игра были бы совсем другие. Но так как я играла плохо, счёт на табло оправдан«, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Андреем Панковым.