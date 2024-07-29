«Боже мой». Главный тренер сборной Австралии высказался о Дюранте после матча США и Сербии

«Кевин Дюрант… боже мой. Джейсон Тейтум не играл, Джоэл Эмбиид отыграл 10 минут. Какая же у них глубина скамейки. О Сербии или Канаде здесь говорят как о странах, которые могли бы завоевать серебряную медаль. Но как же США сейчас абсолютно доминировали», — сказал Гурджиан в интервью журналисту Кейну Питману.