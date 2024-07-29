Пресс-секретарь властей Греции высказался о церемония открытия Олимпиады

41 фотография 41 фотография 41 фотография

АФИНЫ, 29 июл — РИА Новости. Официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис сказал, что ему не понравилась церемония открытия Олимпийских игр в Париже, но это его личная точка зрения.

На брифинге в понедельник журналисты спросили его мнение по поводу церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, «с точки зрения символов и значений, которые были представлены, а также исторических картин с политическим оттенком».

«Я здесь не для того, чтобы сообщать людям о своих личных взглядах. Я не буду скрывать от вас, что мне не очень понравилось то, что я увидел, но это субъективно, это личное, это не то, что выражает мнение всех членов правительства, которое я имею честь представлять. Это нечто субъективное, что выражает каждый гражданин… Лично я не был в восторге от того, что увидел», — ответил Маринакис.

Отвечая на вопрос, считает ли он оскорбительным для христиан всего мира изображение трансвеститами тайной вечери, Маринакис привел слова организаторов, что «это не притча о Тайной вечере, что это не относится к Тайной вечере».

«Так что у нас есть все основания уважать это. Я уже сказал, что лично мне не все эти изображения понравились, но повторюсь, это брифинг для информирования о том, что делает правительство, и в мои обязанности не входит высказывать свое собственное мнение», — сказал пресс-секретарь правительства.

Он также напомнил об интервью премьер-министра Кириакоса Мицотакиса Афинскому агентству новостей АМНА, где он ответил на вопросы о церемонии открытия.

Церемония прошла 26 июля в Париже. Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества.

Американский предприниматель Илон Маск написал в своем аккаунте в соцсети X, что это было «проявлением вопиющего неуважения к христианам». Также в кульминационный момент церемонии открытия флаг Международного олимпийского комитета (МОК) был поднят в перевернутом виде.

Греческий портал pronews.gr написал, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала «крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе», поскольку трансвеститы изображали тайную вечерю, а праздник олимпизма превратился в парад трансгендеров.

Премьер Греции Мицотакис заявил, что некоторые вещи на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже эстетически могут не нравиться, но церемония «очень впечатляющая».