Елена Веснина: «Это моя последняя Олимпиада и мой последний сезон»
Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина после вылета с Олимпийских игр в Париже объявила о завершении карьеры.
Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина после вылета с Олимпийских игр в Париже объявила о завершении карьеры.
Во 2-м раунде ОИ-2024 Веснина, которой 1 августа исполнится 38 лет, в паре с Екатериной Александровой проиграли чешкам Каролине Муховой и Линде Носковой со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:10.
— Будет ли у вас еще Олимпиада?
— Это моя последняя Олимпиада.
— О завершении карьеры не думаете?
— Это мой последний сезон, — цитирует Веснину «Матч ТВ».