Гауфф вышла в третий круг на дебютной для себя Олимпиаде
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий раунд на дебютных для себя Олимпийских играх.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий раунд на дебютных для себя Олимпийских играх.
Во встрече второго круга представительница США, выступающая под вторым номером посева, одержала победу над аргентинкой Марией Лурдес Карле со счетом 6:1, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 25 минут.
В следующем круге 20-летняя американка сыграет с хорваткой Донной Векич.
Ранее Гауфф стала самым молодым знаменосцем в истории олимпийской сборной США.