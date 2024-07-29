Сафиуллин вышел в третий круг ОИ, где может сыграть с Алькарасом

Встреча против 36-й ракетки мира продолжалась 1 час 49 минут. Россиянин выполнил четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-поинтов из восьми. На счету его соперника одна подача на вылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-поинта из семи.