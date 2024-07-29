Джокович обыграл Надаля во втором круге Олимпиады в Париже

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. За это время Джокович выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Надаля один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Во второй половине заключительного сета Надаль сумел отыграться со счета 1:4, совершив два брейка подряд, однако перевести матч в третью партию ему не удалось. Вероятно, это был последний матч Надаля на грунтовых кортах в Париже, где он одержал рекордные 14 побед на «Ролан Гаррос». В январе 38-летний испанец сообщил, что 2024 год станет последним в его профессиональной карьере.

Джокович и Надаль провели юбилейную 60-ю встречу друг против друга. Вторая ракетка мира одержал 31-ю победу и увеличил свое преимущество в очном противостоянии.

В третьем круге олимпийского турнира Джокович сыграет с победителем сегодняшней встречи между немцем Домиником Кепфером и итальянцем Маттео Арнальди.