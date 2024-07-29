Мэр Парижа: Церемония открытия Олимпиады сказала о нас все
Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпийских игр 2024 года.
Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпийских игр 2024 года.
«Огромные эмоции, трудно до сих пор прийти в себя. Гений заключался в том, чтобы придать сил, юмора и эмоций и привлечь всех на борт. Не только парижан, но и весь мир. Эта церемония сказала о нас все», — приводит слова Идальго France Bleu.
26 июля состоялась церемония открытия Игр-2024, которая впервые в истории проходила не на стадионе, а в городе. Сборные команды проплыли парадом по реке Сене на лодках.
В социальных сетях многие остались недовольны тем, что на мероприятии артисты сделали пародию на «Тайную вечерю» да Винчи.
Олимпийские игры завершатся 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.