Мэр Парижа: Церемония открытия Олимпиады сказала о нас все

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«Огромные эмоции, трудно до сих пор прийти в себя. Гений заключался в том, чтобы придать сил, юмора и эмоций и привлечь всех на борт. Не только парижан, но и весь мир. Эта церемония сказала о нас все», — приводит слова Идальго France Bleu.

26 июля состоялась церемония открытия Игр-2024, которая впервые в истории проходила не на стадионе, а в городе. Сборные команды проплыли парадом по реке Сене на лодках.

В социальных сетях многие остались недовольны тем, что на мероприятии артисты сделали пародию на «Тайную вечерю» да Винчи.