Мэр Парижа: Церемония открытия Олимпиады сказала о нас все

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
5
2
2
2Австралия
4
3
0
31Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Конный спорт
Троеборье, личное первенство. Микст. Конкур
Михаэль Юнг
Кристофер Бартон
Лаура Коллетт
Результаты
Велоспорт - Маунтинбайк
Кросс-кантри. Мужчины. Финал
Томас Пидкок
Виктор Корецки
Алан Хатерли
Результаты
Конный спорт
Троеборье, командное первенство. Микст. Конкур
Великобритания
Франция
Япония
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Мужчины. Финал
Шенг Лихао
Виктор Линдгрен
Миран Маричич
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Юнжи Лиан/Ян Хао
Томас Дэйли/Ноа Уильямс
Рилан Винс/Натан Шомбор-Мюррей
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Бан Хюочжин
Хуан Ютинг
Одри Гоньят
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Янник Борель
Коки Кано
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Лорен Скраггс
Ли Кифер
Результаты
Плавание
100 м брасс. Мужчины. Финал
Николо Мартинеги
Ник Финк
Адам Пити
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Мохамед Эль-Сайед
Тибор Андрафаси
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Элеанор Харви
Элиза Волпи
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Женщины. Финал
Тори Хаски
Гретхен Уолш
Чжан Юйфэй
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Томоюки Мацушита
Карсон Фостер
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Диера Келдиерова
Дистрия Красники
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Амандин Бушар
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ларисса Пимента
Одетт Джуффрида
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Клаудия Зволинска
Кимберли Вудс
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Виллиан Лима
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Страхинья Бунчич
Гусман Кыргызбаев
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Валид Хяр
Денис Виеру
Результаты
Расписание событий
Теннис. Мужчины. 2-й круг
16:00скороДэниэл ЭвансСтефанос Циципас
Теннис. Мужчины. 2-й круг
16:00скороКаспер РуудАндреа Вавассори
Теннис. Женщины. 1-й круг
16:00скороЛюдмила Киченок / Надежда КиченокВан Синьюй / Чжэн Сайсай
Теннис. Женщины. 1-й круг
16:00скороЮань Юэ / Чжан ШуайБеатрис Хаддад Майя / Луиза Стефани
Теннис. Женщины. 2-й круг
16:00скороКаролин ВозняцкиДэниэлл Коллинз
Теннис. Женщины. 1-й круг
16:00скороКристина Букша / Сара Соррибес-ТормоЭлизабетта Коччаретто / Лючия Бронцетти
Теннис. Мужчины. 1-й круг
16:00скороРобин Хаасе / Жан-Жюльен РожерФрансиско Черундоло / Томас Мартин Этчеверри
Теннис. Микст. 1-й круг
16:00скороЭдуард Роже-Васслен / Каролин ГарсияКеи Нисикори / Эна Сибахара
Гребной слалом. Мужчины
16:30скороКаноэ-одиночка. Мужчины. Полуфинал
Бадминтон. Мужчины. Группа D
16:40скороБрайан ЯнгДмитрий Панарин
Бадминтон. Мужчины. Группа D
16:40скороКим Аструп / Андрес РассмусенЛю Ю Чен/У Хун И
Бокс. Женщины. 1/8 финала
16:46скороКелли ХаррингтонАлессия Месиано
Гандбол. Мужчины. Группа A
17:00скороШвецияИспания
Настольный теннис. Микст. 1/2 финала
17:00скороТинг Чун Вонг / Кем Хои ДуРи Йонг Сик / Ким Юн Йонг
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
17:02скороОбада АлькасбехСофьян Умиа
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
17:18скороЮгурта Айт-БеккаЭрисланди Альварес Боргес
Теннис. Мужчины. 2-й круг
17:30скороСебастьян БаэсБенжамин Хассан
Теннис. Женщины. 1-й круг
17:30скороМария Карле / Надя ПодороскаТамара Корпач / Татьяна Мария
Теннис. Женщины. 1-й круг
17:30скороМагда Линетт / Алисия РосольскаМарта Костюк / Даяна Ястремская
Теннис. Мужчины. 1-й круг
17:30скороАлекс Де Минаур / Алексей ПопыринРаджив Рам / Остин Крайчек
17:49 (мск), источник: Спорт Mail

Мэр Парижа: Церемония открытия Олимпиады сказала о нас все

Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпийских игр 2024 года.

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«Огромные эмоции, трудно до сих пор прийти в себя. Гений заключался в том, чтобы придать сил, юмора и эмоций и привлечь всех на борт. Не только парижан, но и весь мир. Эта церемония сказала о нас все», — приводит слова Идальго France Bleu.

26 июля состоялась церемония открытия Игр-2024, которая впервые в истории проходила не на стадионе, а в городе. Сборные команды проплыли парадом по реке Сене на лодках.

В социальных сетях многие остались недовольны тем, что на мероприятии артисты сделали пародию на «Тайную вечерю» да Винчи.

Олимпийские игры завершатся 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.

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