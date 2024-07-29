Самая красивая пловчиха Олимпийских игр в Париже объявила о завершении карьеры: фото очаровательной Луаны Алонсо
Парагвайская спортсменка Луана Алонсо произвела настоящий фурор своим появлением на Олимпийских играх в Париже.
Парагвайская спортсменка Луана Алонсо произвела настоящий фурор своим появлением на Олимпийских играх в Париже.
Ее сразу окрестили самой сексуальной пловчихой Игр и ожидали многого от рекордсменки Парагвая. К сожалению для поклонников двадцатилетней красавицы, ее выступление на Олимпиаде завершилось на этапе квалификации. Луана проплыла дистанцию 100 метров баттерфляем за 1:03.09 секунды и заняла 29-е место из 31-го. В полуфинал же проходило лишь 16 пловчих.
После неудачного выступления девушка объявила, что завершает карьеру: «Теперь это официально! Я ухожу из плавания, всем огромное спасибо за поддержку! Прости, Парагвай».
По словам Алонсо, она теперь хочет заняться семьей, однако фанаты пловчихи предлагают ей попробовать свои силы в конкурсах красоты. Кто знает, может, девушка и прислушается к пожеланиям поклонников.