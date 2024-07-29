Азербайджанский дзюдоист завоевал золото Олимпиады в Париже
Азербайджанский дзюдоист Гейдаров завоевал золотую медаль Олимпиады в Париже.
Азербайджанский дзюдоист Гейдаров завоевал золотую медаль Олимпиады в Париже.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров завоевал золотую медаль на летних Олимпийских играх в Париже.
В финальной схватке в весовой категории до 73 кг 27-летний дзюдоист одержал победу над французом Жоан-Бенжамен Габа со счетом 10:0.
Обладателем бронзовой медали в категории до 73 кг стал представитель Молдавии Адиль Османов, который в поединке за третье место одолел итальянца Мануэля Ломбардо (10:0). Еще одним бронзовым призером в этом весе стал японец Соити Хасимото.
Сборная России по дзюдо отказалась от участия в Олимпиаде из-за того, что до Игр не были допущены сильнейшие российские спортсмены.