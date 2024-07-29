Азербайджанский дзюдоист завоевал золото Олимпиады в Париже

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров завоевал золотую медаль на летних Олимпийских играх в Париже.

В финальной схватке в весовой категории до 73 кг 27-летний дзюдоист одержал победу над французом Жоан-Бенжамен Габа со счетом 10:0.

Обладателем бронзовой медали в категории до 73 кг стал представитель Молдавии Адиль Османов, который в поединке за третье место одолел итальянца Мануэля Ломбардо (10:0). Еще одним бронзовым призером в этом весе стал японец Соити Хасимото.