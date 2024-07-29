Американские волейболистки проиграли сборной Китая в матче Олимпийских игр
Женская сборная Китая по волейболу одержала победу над командой США в матче ОИ.
Женская сборная Китая по волейболу одержала победу над командой США в матче ОИ.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Женская сборная США по волейболу уступила команде Китая в матче первого тура олимпийского турнира.
Встреча группы A, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 3−2 (25:20, 25:19, 17:25, 20:25, 15:13) в пользу китайской команды. В составе победителей самой результативной волейболисткой стала Ли Инъин, набравшая 26 очков.
Женская сборная США является действующим победителем Олимпийских игр. В следующем матче американки 31 июля сыграют с сербками, а китаянки 1 августа встретятся с француженками.