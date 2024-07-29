Японские гимнасты выиграли командное многоборье на Олимпиаде в Париже

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Мужская сборная Японии по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх в Париже.

Команда, в составе которой выступили Дайки Хасимото, Кадзума Кая, Синносукэ Ока, Такааки Сугино и Ватару Танигава, набрала в сумме 259,594 балла. Второе место заняли китайцы Лю Ян, Су Вейде, Сяо Жотэн, Чжан Бохэн и Цзоу Цзинъюань (259,062). Третьими стали американцы Эшер Хонг, Пол Юда, Броди Мэлоун, Стивен Недорошкик и Фредерик Ричард (257,793).

На Олимпиаде-2020 в Токио победителями командного многоборья стали россияне Денис Аблязин, Давид Белявский, Никита Нагорный и Артур Далалоян. Тогда гимнасты из России набрали 262,500 балла.