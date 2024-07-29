Японские гимнасты выиграли командное многоборье на Олимпиаде в Париже
Японские гимнасты выиграли командное многоборье на ОИ в Париже, обойдя КНР и США.
Японские гимнасты выиграли командное многоборье на ОИ в Париже, обойдя КНР и США.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Мужская сборная Японии по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх в Париже.
Команда, в составе которой выступили Дайки Хасимото, Кадзума Кая, Синносукэ Ока, Такааки Сугино и Ватару Танигава, набрала в сумме 259,594 балла. Второе место заняли китайцы Лю Ян, Су Вейде, Сяо Жотэн, Чжан Бохэн и Цзоу Цзинъюань (259,062). Третьими стали американцы Эшер Хонг, Пол Юда, Броди Мэлоун, Стивен Недорошкик и Фредерик Ричард (257,793).
На Олимпиаде-2020 в Токио победителями командного многоборья стали россияне Денис Аблязин, Давид Белявский, Никита Нагорный и Артур Далалоян. Тогда гимнасты из России набрали 262,500 балла.
Летние Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. На Играх в Париже выступят 15 россиян, которые представляют пять видов спорта.