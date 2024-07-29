17-летняя канадка Макинтош выиграла золото на дистанции 400 м комплексом на Олимпиаде-2024
Канадская пловчиха Саммер Макинтош выиграла золотую медаль Олимпиады-2024 на дистанции 400 метров комплексным плаванием.
Канадская пловчиха Саммер Макинтош выиграла золотую медаль Олимпиады-2024 на дистанции 400 метров комплексным плаванием.
17-летняя спортсменка показала время 4 минуты 27,71 секунды.
Серебро завоевала Кэти Граймз из США — 4:33,40. Бронзовой призеркой стала Эмма Уэйант из США — 4:34,93.
Плавание. Париж (Франция). Олимпийские игры. Женщины. 400 м комплекс. Финал