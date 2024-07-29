Карлос Алькарас вышел в ⅛ финала Олимпиады-2024, где сразится с Сафиуллиным

Встреча Алькараса с Грикспором продлилась 1 час и 48 минут. В её рамках Карлос пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Таллона два эйса, три двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.