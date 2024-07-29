19-летний Попович стал олимпийским чемпионом в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем
Румынский пловец Давид Попович завоевал золотую медаль Олимпийских игр-2024 на дистанции 200 метров вольным стилем.
Румынский пловец Давид Попович завоевал золотую медаль Олимпийских игр-2024 на дистанции 200 метров вольным стилем.
19-летний спортсмен показал время 1:44.72. Серебряную медаль завоевал британец Мэттью Ричардс (+0,2). Бронзу заполучил американец Люк Хобсон, уступив победителю 0,7 секунды.
Плавание. Париж (Франция). Олимпийские игры. Мужчины. 200 м в/с. Финал