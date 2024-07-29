Ольга Харлан принесла сборной Украины первую медаль на Олимпиаде в Париже

Бронзу в копилку национальной команды принесла олимпийская чемпионка 2008 года в командной сабле многократная чемпионка мира Ольга Харлан.

Харлан стала бронзовым призёром индивидуальных соревнований в женской сабле на Играх-2024. Во встрече за медаль Харлан со счётом 15:14 одолела представительницу Южной Кореи Себин Чой. Стоит отметить, что Себин Чой вела со счётом 11:5, однако опытной украинке удалось отыграться.

После победы в поединке за третье место Харлан не смогла сдержать эмоций и расплакалась. «Украина, я тебя люблю! Это для тебя», — позднее сказала Ольга в камеру.