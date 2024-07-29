Пловчиха Татьяна Смит стала чемпионкой Олимпиады-2024 на дистанции 100 метров брассом

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Япония
6
2
4
2Франция
5
8
3
37Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Филиппо Макки
Чюн Ка Лун
Результаты
Плавание
200 м в/с. Женщины. Финал
Молли О'Кэллаган
Ариана Титмус
Сиобан Хоги
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Финал
Сара Бальцер
Манон Брюне
Результаты
Плавание
100 м брасс. Женщины. Финал
Татьяна Смит
Тан Цяньтин
Мона Макшарри
Результаты
Плавание
100 м н/с. Мужчины. Финал
Томас Чеккон
Сюй Цзяюй
Райан Мерфи
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Ник Иткин
Казуки Имура
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Себин Чой
Ольга Харлан
Результаты
Плавание
200 м в/с. Мужчины. Финал
Давид Попович
Мэттью Ричардс
Люк Хобсон
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Кэти Граймз
Эмма Уэйант
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Финал
Хидаят Гейдаров
Джоан-Бенжамен Габа
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Соити Хасимото
Акил Гякова
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо
Адиль Османов
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Финал
Криста Дегучи
Мими Хух
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Этери Липартелиани
Сара Леони Киске
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Мужчины. Финал
Япония
Китай
США
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Харука Фунакубо
Рафаэла Силва
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Мужчины. Финал
Николя Гестин
Адам Берджесс
Матей Бенюш
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Франция
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Мужчины. Финал
Юто Хоригоме
Джаггер Итон
Найджа Хьюстон
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Китай
Турция
Результаты
Расписание событий
Серфинг. Женщины
00:48скороЖенщины. Третий раунд
Серфинг. Женщины
01:24скороЖенщины. Третий раунд
Серфинг. Женщины
02:00скороЖенщины. Третий раунд
Серфинг. Женщины
02:36скороЖенщины. Третий раунд
Серфинг. Женщины
03:12скороЖенщины. Третий раунд
Серфинг. Женщины
03:48скороЖенщины. Третий раунд
Серфинг. Женщины
04:24скороЖенщины. Третий раунд
Серфинг. Женщины
05:00скороЖенщины. Третий раунд
Триатлон. Мужчины
09:00скороМужчины. Финал
Бадминтон. Женщины. Группа E
09:30скороТань ЛяньниРатчанок Интанон
Бадминтон. Женщины. Группа M
09:30скороФатимат Набааха Абдул РаззакКристин Кууба
Бадминтон. Мужчины. Группа G
09:30скороПабло АбианВирен Неттасингхе
Стрельба. Мужчины
10:00скороТрап. Мужчины. Квалификация
Стрельба. Женщины
10:00скороТрап. Женщины. Квалификация
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
10:00скороИталияЕгипет
Гандбол. Женщины. Группа A
10:00скороГерманияСловения
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа C
10:00скороМихал Брыль / Бартош ЛосякТомас Ходжес / Закери Шуберт
Бадминтон. Женщины. Группа A
10:20скороЧен Цинь Чен / Джия И ФанМайю Матсумото / Вакана Нагахара
Бадминтон. Женщины. Группа B
10:20скороГабриэла Стоева / Стефани СтоеваСюй Энни / Сюй Керри
Бадминтон. Женщины. Группа J
10:20скороНеслихан АринИнес Люсия Кастилльо
29 июля, источник: Чемпионат.com

Пловчиха Татьяна Смит стала чемпионкой Олимпиады-2024 на дистанции 100 метров брассом

На Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) прошёл финальный заплыв у женщин на дистанции 100 метров брассом.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Его победительницей стала олимпийская чемпионка Токио-2020 на дистанции 200 метров брассом представительница ЮАР Татьяна Смит.

Смит преодолела дистанцию за 1.05,28 секунды. Второй результат в финальном заплыве показала представительница Китая Тан Цяньтин, тройку призёров замкнула Мона Макшерри, представляющая Ирландию.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Из них один — представитель водных видов спорта.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый
Российский борец Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду
Арбитр объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ
Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
Все фотогалереи
ВидеоФото
19Чемпионы дня: 29 июля
41Церемония открытия Олимпиады
20Олимпиада началась со скандала: матч Аргентины и Марокко прервали на два часа
16Все россияне, которых мы увидим на Олимпиаде в Париже
Главные темы
Чемпион ОИ зарабатывает на сайте для взрослых. И не он один
Олимпиада-2024, 29 июля — все медали дня
Чемпионка проплыла хуже Чикуновой. Жаль, Жени не было в Париже
Мирра и Медведев не вытянули микст. Но еще есть шанс на медаль
Французская саблистка Брюне стала олимпийской чемпионкой Игр-2024 в Париже
О’Кэллахан выиграла 200 м вольным стилем с олимпийским рекордом
Итальянец Чеккон выиграл Олимпиаду-2024 на дистанции 100 м на спине. Мёрфи стал 3-м
Пловчиха Татьяна Смит стала чемпионкой Олимпиады-2024 на дистанции 100 метров брассом
Замбийка вошла в историю Олимпиады. Вернулась спустя 16 лет в роли футболистки
19-летний Попович стал олимпийским чемпионом в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем
17-летняя канадка Макинтош выиграла золото на дистанции 400 м комплексом на Олимпиаде-2024
Японские гимнасты выиграли командное многоборье на Олимпиаде в Париже
Карлос Алькарас вышел в ⅛ финала Олимпиады-2024, где сразится с Сафиуллиным
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кори Гауфф пожаловалась на условия в Олимпийской деревне
Американские волейболистки проиграли сборной Китая в матче Олимпийских игр
Азербайджанский дзюдоист завоевал золото Олимпиады в Париже
Японец Юто Хоригомэ стал чемпионом Олимпиады-2024 в уличном скейтбординге
Канадская дзюдоистка Дегучи выиграла золото в весовой категории до 57 кг на Олимпиаде-2024
Украинский гимнаст заявил, что на Олимпиаде чувствуется отсутствие сборной России
Француз Жестен стал олимпийским чемпионом в гребном слаломе на каноэ
Самая красивая пловчиха Олимпийских игр в Париже объявила о завершении карьеры: фото очаровательной Луаны Алонсо
У трехкратного олимпийского чемпиона обнаружили ковид на Играх в Париже
Австралийская пловчиха пожаловалась на условия проживания в Олимпийской деревне
Сборная Южной Кореи выиграла золото в командном турнире по стрельбе из лука
Экс-игрок НБА на Играх в Париже соревнуется в пляжном волейболе
Россию все-таки допустили до Олимпиады. Но пока только в космосе
Польская каноистка заявила, что допинг попал в организм во время лечения собаки. Вместо нее на Олимпиаду поехала россиянка Ромасенко
Немецкий конник, выиграв золото, вошел в историю Олимпийских игр
Ватерполисты из Греции передвинули машины, мешавшие проезду: видео
Пустое место на пьедестале. Фигуристам США вручат медали в Париже, но россиян не позовут
Мэр Парижа: Церемония открытия Олимпиады сказала о нас все
Джокович обыграл Надаля во втором круге Олимпиады в Париже
Сафиуллин вышел в третий круг ОИ, где может сыграть с Алькарасом
Гауфф вышла в третий круг на дебютной для себя Олимпиаде
Елена Веснина: «Это моя последняя Олимпиада и мой последний сезон»
Украинка Харлан обняла россиянку после поединка на Олимпиаде
Пресс-секретарь властей Греции высказался о церемония открытия Олимпиады
«Боже мой». Главный тренер сборной Австралии высказался о Дюранте после матча США и Сербии
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Российские теннисистки продолжают проигрывать в Париже. Они устали к Олимпиаде
Орлов: очень обидно, что Россия не показывает ОИ-2024. Весь мир смотрит, а мы завидуем
Полуфиналистка Уимблдона-2024 Донна Векич вышла в 3-й круг ОИ, где может сыграть с Гауфф
Анжелика Кербер вышла в третий круг Олимпиады-2024, это её последний турнир в карьере
Призеры Игр не смогли сделать селфи на зависший спонсорский смартфон
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь